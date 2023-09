Šokirali slovenske navijače, Ljudski vrt je prvič padel

Slovenska nogometna reprezentanca bo danes tretjič gostila izbrano vrsto Severne Irske. Nazadnje jo je pred 13 leti v Ljudskem vrtu, ko so jo otočani pošteno zagodli Kekovi četi. Čeprav so bili v podrejenem položaju, so zmagali z 1:0, pokvarili južnoafriško evforijo na sončni strani Alp in se nepričakovano zapisali v zgodovino kot prvi, ki so v kvalifikacijah osvojili prenovljeno mariborsko trdnjavo.

Najboljši slovenski nogometaši v zadnjem desetletju zelo poredko nastopajo v Ljudskem vrtu. Čeprav so na stadionu pod Kalvarijo dosegali imenitne dosežke, premagovali zelo močne tekmece in proslavljali uvrstitev na veliko tekmovanje (SP 2010), se je reprezentančno dogajanje iz leta v leto bolj selilo v Stožice. Aktualni kvalifikacijski ciklus tako v popolnosti poteka v Ljubljani, slovenska reprezentanca bo v Stožicah odigrala vseh pet domačih tekem. Danes bo na sporedu tretja, na drugi strani bo stari znanec Slovenije, proti kateremu se je v preteklosti že nekajkrat opekla.

Najboljši slovenski nogometaši od leta 2010 reprezentančne tekme igrajo tudi v Stožicah. Foto: Vid Ponikvar

Ko se je Kekova četa pred 13 leti vrnila s svetovnega prvenstva v Južni Afriki, kjer jo je od senzacionalnega preboja v osmino finala delilo le nekaj minut, je Slovenijo še tresla nogometna evforija. Pravljica pa se je izkazala za še lepšo, saj je po mukotrpnih letih čakanja Ljubljana končno dočakala spodoben nogometni objekt. Nogometna zveza Slovenije (NZS) se je odločila, da bo domače tekme v kvalifikacijskem ciklusu za EP 2012 odigrala na dveh prizoriščih. Ne le v Mariboru, ki se je pred tem izkazal za zadetek v polno in popeljal Slovenijo na jug Afrike, ampak tudi Ljubljani.

Skoraj neosvojljiva mariborska trdnjava

Nepozabno slavje Slovenije v Ljudskem vrtu po uvrstitvi na SP 2010. Foto: Vid Ponikvar/Sportida Ljudski vrt je pred tem veljal za neosvojljivo slovensko nogometno trdnjavo. Tisto, kar je bil ob prelomu stoletja dotrajani, a toliko bolj srčni Bežigrad, je desetletje pozneje postal Ljudski vrt. Ko je leta 2008 v prenovljeni podobi znova sprejel slovensko izbrano vrsto, je pomagal Kekovim izbrancem do številnih uspehov. Slovenija je bila nepremagljiva, tekmece pa premagovala brez prejetega zadetka.

Vse skupaj se je začelo proti Slovaški (2:1), nato je padla Severna Irska (2:0), dvoboj s Češko se je končal brez zadetkov (0:0), nato pa so drug za drugim predajo podpisali San Marino (5:0), Poljska (3:0) in za piko na i v dodatnih kvalifikacijah za SP 2010 še mogočna Rusija (1:0). Ljudski vrt je postal sinonim za uspeh Slovenije, polne tribune pa njen 12. igralec.

Vse kvalifikacijske tekme Slovenije v prenovljenem Ljudskem vrtu: Slovenija : Slovaška 2:1 (2008)

Slovenija : Severna Irska 2:0 (2008)

Slovenija : Češka 0:0 (2009)

Slovenija : San Marino 5:0 (2009)

Slovenija : Poljska 3:0 (2009)

Slovenija : Rusija 1:0 (2009)

Slovenija : Severna Irska 0:1 (2010)

Slovenija : Srbija 1:0 (2011)

Slovenija : Ciper 2:1 (2012)

Slovenija : Albanija 1:0 (2013)

Slovenija : Norveška 3:0 (2013)

Slovenija : Švica 1:0 (2014)

Slovenija : Estonija 1:0 (2015)

Slovenija : Ukrajina 1:1 (2015)

Slovenija : Rusija 1:2 (2021) Skupno: 15 tekem, 11 zmag, 2 remija, 2 poraza, razlika v golih 24:6

Severni Irci v 17 mesecih premagali le Slovence. Dvakrat!

Zato je bilo presenečenje, ko je napočil trenutek za vstop v nov kvalifikacijski ciklus, v Ljudskem vrtu pa je zmagala Severna Irska (0:1), še toliko večje. Do takrat ni bila prepričljiva, ampak parala živce svojim privržencem. Na zadnjih sedmih tekmah ni dosegla niti zadetka, zadnjo zmago pa proslavljala pred 17 meseci. In kdo bi si mislil, dosežena je bila ravno nad Slovenijo, ko je v Belfastu premagala Kekovo četo z 1:0, a tudi tako predramila nogometaše s podobo Triglava na dresu, da so v nadaljevanju kvalifikacij za SP 2010 dali v višjo prestavo in uresničili afriške sanje.

Zadetek, ki je pred 13 leti šokiral poln Ljudski vrt, je dosegel takratni up Manchester Uniteda Corry Evans. Foto: Guliverimage

Severna Irska je 3. septembra 2010 drugič gostovala v Mariboru. Slovenija je leta 2008 zeleno-bele otočane premagala z 2:0, dve leti pozneje pa je bilo drugače. Nepričakovan poraz je resno zamajal temelje južnoafriške evforije. To je bil eden najbolj bolečih domačih neuspehov, ko je na selektorskem položaju Slovenije sedel Matjaž Kek. Bolj ga je verjetno pekel le tisti proti Estoniji (1:2) v Stožicah, ki je dokončno označil konec sanjskega obdobja, v katerem je Slovenija mešala štrene favoritom in se potegovala za velika tekmovanja.

Navijači iz Severne Irske so si lahko leta 2010 dali duška v Mariboru. Foto: Aleš Fevžer

Prenovljeni Ljudski vrt je tako prvič padel leta 2010. Pred tem je Slovenija že nekajkrat doživela poraz na prijateljskih tekmah, ko se je igralo za točke, pa nikoli. Vse do drugega srečanja s Severnimi Irci, žilavimi tekmeci, proti katerim si je Slovenija leta 2010 priigrala kar nekaj imenitnih priložnosti, na koncu pa objokovala enega redkih trenutkov nepozornosti v obrambi. Kar ni uspelo Milivoju Novakoviću, Zlatanu Ljubijankiću, Valterju Birsi in druščini, je rezervistu Severne Irske Corryju Evansu.

Veliko navijačev Severne Irske lahko pričakujemo tudi danes v Stožicah. Foto: Aleš Fevžer

Kek: Škoda, da je padel Ljudski vrt

Selektor Matjaž Kek je leta 2010 tako tolažil Zlatana Ljubijankića. Foto: Aleš Fevžer "V športu pridejo tudi takšni trenutki. Poskušali smo vse, da bi tekmo dobili, energija in pritisk sta bila na vrhuncu, a smo prejeli zadetek zardi nepazljivosti. Škoda, da je padel Ljudski vrt," je po dvoboju dejal Matjaž Kek, ki je imel štiri dni pozneje več razlogov za zadovoljstvo, saj so njegovi varovanci s pomočjo številnih slovenskih navijačev sredi Beograda skoraj premagali Srbijo (1:1), proti kateri so vodili vse do 86. minute.

Po porazu s Severno Irsko je Slovenija tekmece v kvalifikacijah za veliko tekmovanje v Ljudskem vrtu gostila še osemkrat. Znova se je vzpostavila čarobna vez z reprezentanco, ki je prinašala rezultate. Drug za drugim so padli Srbija, Ciper, Albanija, Norveška, Švica in Estonija, nato pa je leta 2015 na povratni tekmi play-offa kvalifikacij za Euro 2016 niz prekinila Ukrajina. V sodnikovem podaljšku je izenačila na 1:1, zadržala prednost s prve tekme v Lvovu (2:0) in takratnim varovancem Srečka Katanca preprečila preboj na veliko tekmovanje.

Slovenija je nazadnje domačo tekmo v Ljudskem vrtu igrala leta 2021, ko je ostala praznih rok proti Rusiji. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Za tem mariborski stadion, čeprav je vmes doživel še nekaj temeljitih kozmetičnih popravkov, prenovili so tudi osrednjo tribuno, dolgo ni gostil najboljših slovenskih nogometašev. Kar šest let. Nato pa je Kekova četa gostila Rusijo, ki se je maščevala za boleč poraz iz leta 2009, zmagala z 2:1 in se povzdignila na vrh lestvice. To je bil šele drugi poraz Slovenije v prenovljenem Ljudskem vrtu, ko so se igrale kvalifikacije.