Nekdaj golobradi slovenski rekorder, zdaj pa se je marsikaj spremenilo

Kako hitro leti čas. Pred devetimi leti je golobradi najstnik Petar Stojanović postal najmlajši debitant slovenske reprezentance, zdaj pa spada že med starejše, bolj izkušene reprezentance. Njegov rekord je vmes krepko popravil Benjamin Šeško, s katerim se imenitno razume in mu večkrat asistira za zadetke. Igra tudi bližje golu tekmeca, kot je poprej. Marsikaj se je spremenilo, tudi igra Severne Irske, proti kateri je Ljubljančan že nastopil. In se podobno kot številni njegovi rojaki opekel. Zgodilo se je leta 2016 v Belfastu (0:1). Verjame, da bo v Stožicah drugače.

Ko je Petar Stojanović 18. novembra 2014 zaigral na prijateljski tekmi v Stožicah proti Kolumbiji, je postavil slovenski rekord. Državni dres je oblekel, ko je bil star 19 let, en mesec in 11 dni. To je bilo obdobje, ko je navduševal na položaju desnega bočnega branilca pri Mariboru, s katerim je neustrašno nastopal v ligi prvakov in nagajal favoritom, tudi zvezdniškemu Chelseaju. Spadal je med najbolj obetavne slovenske nogometaše, šel stopničko po stopničko, se iz Maribora preselil k zagrebškemu Dinamu, nato pa začel spoznavati še čare serie A.

Petar Stojanović nastopa v slovenski izbrani vrsti že devet let. Zbral je že 45 nastopov. Več od njega jih imajo v aktualni zasedbi le Jasmin Kurtić, Jan Oblak in Benjamin Verbič. Foto: Vid Ponikvar/Sportida

Pri Empoliju se je večinoma potegoval za obstanek, v zadnjem obdobju pa vse bolj pogosto izgubljal mesto v začetni enajsterici. V Toskani ni več našel zadovoljstva, zato se je odločil za spremembo. "Če ne igraš, so to težave. Če prideš v reprezentanco, moraš igrati tudi v klubu. Hočem igrati."

Dobil, kar je iskal

To poletje je oblekel dres Sampdorie, s katero nastopa v drugi italijanski ligi. Foto: Guliverimage "Odločil sem se za prestop, ker v prejšnjem klubu nisem imel veliko minutaže. Težava je, če ne igraš, pa prideš v reprezentanco. Moraš igrati v klubu. Hočem igrati, Sampdoria pa mi je predstavila lep projekt. V prejšnjem obdobju so bili v (finančnih) težavah, a so to uredili. Sampdoria je velik klub z veliko navijači in dobrim trenerjem," je navdušen, da ga v Genovi, nekdanjem velikanu italijanskega in evropskega nogometa, za katerega je v najbolj zlatih letih nastopal tudi Srečko Katanec, trenira Andrea Pirlo.

Čeprav se je poslovil od Serie A in se zdaj s Sampdorio dokazuje v drugi italijanski ligi, mu za selitev ni niti najmanj žal. Dobil je redno tekmovalno formo, čuti, da bo zaradi tega lahko v državnem dresu pokazal še več, kot je v spomladanskem obdobju. Sodeč po prvih nastopih, trener Sampdorie mu zaupa, je zadel v polno. Dobil je tisto, kar je iskal, tako da se smeji tudi selektorju Matjažu Keku.

Na zadnji tekmi je pomagal Sloveniji do domačega remija proti prvemu favoritu skupine Danski. Foto: Grega Valančič/Sportida

Pozitivno voljo, ki se je naselila v 27-letnemu Ljubljančanu po tem, ko je sklenil pogodbo s Sampdorio (za njo nastopa kot posojeni nogometaš Empolija), bo želel izkoristiti tudi proti Severni Irski. "Ta tekma nam lahko prinese veliko. Imamo še nekaj časa, da Severno Irsko dokončno dobro preučimo. Točke, ki so jih osvojili v tej skupini (tri točke na štirih tekmah), niso realne," opozarja, da bi si glede na prikazano zaslužili več, a so izgubili kar trikrat zapored z 0:1. Proti Finski, Danski in Kazahstanu.

"Severna Irska ima kakovostno ekipo, ki jo spoštujem. Je fizična ekipa, zna igrati, čaka nas zahtevna tekma. A želimo si treh točk. Tega ne bomo osvojili le zaradi tehničnega znanja, ampak moramo pokazati še več borbenosti, teka. Moramo biti pravi kot celota," poudarja Stojanović in dodaja, da bi lahko veliko prednost predstavljale tudi polne tribune.

To je nekaj najlepšega

"Na Finskem smo izgubili, zato se moramo vrniti v igro in premagati Severno Irsko," je odločen. Nato namerava v nedeljo premagati še San Marino, oktobra in novembra pa iti do konca in Sloveniji prvič po dobrem desetletju zagotoviti nastop na velikem tekmovanju. Da je prisotno vse več evforije med ljubitelji nogometa, mu zagotavlja že pogled na tribune. Te so v tem ciklusu zelo polne na domačih tekmah.

Tako je bilo na zadnji domači tekmi Slovenije v tem kvalifikacijskem ciklusu na skoraj povsem polnih Stožicah proti Danski. Foto: Grega Valančič/Sportida

"Navijači znajo prepoznati našo borbenost. S tem, ko pridejo na tekmo, nas nagradijo. Tega se zavedamo. To je nekaj najlepšega, da prideš domov in te pričakajo polne tribune. Veseli smo, ko igramo v Stožicah in nam je lažje. Zlasti, ko napoči kak težaven trenutek. Takrat nam njihovo navijanje zelo pomaga," komaj čaka, da bo znova zaslišal glasno spodbudo občinstva. Slovenija bo v četrtek iskala pot do zmage, vse drugo bi v taboru Kekovih izbrancev predstavljalo nezadovoljstvo, saj bi se s tem otežila pot do vozovnice na Euro 2024.