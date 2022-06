Na vrhu Fifine lestvice sta Brazilija in Belgija, kje je Slovenija?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na najnovejši lestvici Mednarodne nogometne zveze (Fifa), prvi po marcu, je vrh ostal nespremenjen, prav tako pa uvrstitev Slovenije. Ta še vedno zaseda 65. mesto, na vrhu pa sta ostali Brazilija in Belgija.

Brazilija se je na marčevski lestvici prebila na sam vrh, tam pa ostaja tudi po danes objavljeni lestvici. Druga je še vedno Belgija, zamenjali pa sta se Francija in Argentina, slednja je zdaj tretja.

Eno mesto so izgubili tudi evropski prvaki Italijani, ki so po novem sedmi, pred njim so Španci. Iz deseterice je izpadla Mehika, vanjo se je preselila Danska.

Slovenija ima na 65. mestu lestvice 1372 točk. Tekmeci v ligi narodov, s katerimi je nedavno igrala štiri tekme, pa so na 20. mestu (Švedska), 25. (Srbija) in 36. (Norveška).

Lestvica Fife, 23. junij: 1. (1) Brazilija 1837 točk 2. (2) Belgija 1821 3. (4) Argentina 1770 4. (3) Francija 1764 5. (5) Anglija 1737 6. (7) Španija 1716 7. (6) Italija 1713 8. (10) Nizozemska 1679 9. (8) Portugalska 1674 10. (11) Danska 1665 ... 65. (65) Slovenija 1372

Preberite še: