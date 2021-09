Slovaki v en glas: Zaslužili smo si več

Dogajanje v skupini H je tudi po četrtem krogu izjemno izenačeno. Vodilna Hrvaška je pri sedmih točkah, zadnji Ciper pa ima le štiri manj. V sredo sta se z remijem poleg Rusije in Hrvaške (0:0) z delitvijo točk razšli tudi Slovenija in Slovaška (1:1). Obe reprezentanci sta si priigrali kar nekaj priložnosti za zadetek, Slovaki so pred dobrimi štiri tisoč navijači v Stožicah dvakrat zadeli tudi okvir vrat, a na koncu je ostalo pri enem zadetku iz obeh strani. Za Slovence je zadel Petar Stojanović, za Slovake pa Robert Boženik.

"Vesel sem, da sem dosegel zadetek. S trenerji smo se pogovarjali, da smo na zadnjih tekmah igrali premalo napadalno. Na obračunu s Slovenijo smo si priigrali več priložnosti in mislim, da smo si zaslužili več kot le remi. Naredili smo napredek v primerjavi s prejšnjimi tekmami. Igrali smo napadalno, bili smo nevarni za tekmečev gol, žal pa nam ni uspelo doseči še več zadetkov," je po srečanju dejal strelec slovaškega gola.

"Če bi zadeli za 2:0, bi to zagotovo tekmo prevesilo v našo korist," je bil prepričan selektor Slovaške Štefan Tarkovič. Foto: Grega Valančič/Sportida

Slovaki so bili v Stožicah večkrat blizu drugega zadetka. "Na tej tekmi smo si želeli zmagati, saj smo imeli številne priložnosti in več priložnosti za zadetek od gostiteljev. Slovenija je bila pod pritiskom zaradi točk, kar se je videlo v igri in pri postavljanju igralcev. Domača ekipa je sicer v prvem polčasu igrala dobro tekmo, mi pa smo bili boljši v drugem, toda žal nismo zmagali. Igrali smo neodločeno, za svojo igro si zaslužimo pozitivno oceno, škoda, da nam ni uspelo osvojiti vseh treh točk. Če bi zadeli za 2:0, bi to tekmo zagotovo prevesilo v našo korist," je bil prepričan selektor Slovaške Štefan Tarkovič.

Tarkovič zadovoljen

Slovaško zdaj čakata dve domači tekmi, najprej proti Hrvaški, nato pa še proti Cipru. Foto: Grega Valančič/Sportida Prvi mož Slovakov je bil s predstavo svojih varovancev zadovoljen. "Uspelo nam je doseči raven igro, ki si ga želimo. Časa do naslednje tekme je res malo, nekateri igralci pa so pod res veliko obremenitvijo, Ivan Schranz je v res kratkem obdobju igral že svojo tretjo, Marek Hamšik pa četrto tekmo. V primerjavi s prejšnjimi tekmami smo želeli igrati bolj agresivno in hitro, kar nam je na koncu tudi uspelo, s takšno igro smo si ustvarili tudi priložnosti, nismo pa pokazali vsega. Zadovoljen sem tudi z odzivom igralcev med polčasom v garderobi, Hamšik je igralce prepričal tudi z besedami, da igrajo za vso ekipo in navijače," je še povedal slovaški strateg.

Slovaki so v Slovenijo dopotovali brez vratarja Dušana Kuciaka, ki je bil pozitiven na koronavirus, zdaj pa si želijo, da bi Slovak lahko zaigral v soboto proti Hrvaški in v torek proti Cipru. "Ves čas smo v stiku tudi z ustreznimi organi v svoji državi in z Uefo, da bi razrešili položaj z vratarjem Kuciakom," je še povedal Tarkovič.

