Robert Lewandowski to Barcelona, here we go! FC Bayern have just told Barça that they have accepted final proposal. Agreement finally in place between all parties. 🚨🔵🔴 #FCB



Lewandowski asked Bayern to leave also on Friday - he will jlin Barcelona during the weekend. 🇵🇱 pic.twitter.com/nmodHuNscw — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 15, 2022

Novico je na svojem Instagram profilu objavil italijanski nogometni novinar Fabrizio Romano, ki velja za enega najbolj znanih in zanesljivih virov glede prestopov v svetu nogometa.

Kot je zapisal, so pri Bayernu končno sprejeli ponudbo Barcelone in uskladili sporazum. Poljak naj bi svojega, zdaj očitno že nekdanjega delodajalca, v petek spet prosil, naj mu dovolijo odhod, na kar so Nemci, ki bodo ob prestopu dobili 50 milijonov evrov odškodnine, tudi pristali. Barceloni naj bi se pridružil že ta konec tedna.

Robert Lewandowski will sign the contract with Barcelona during the weekend, already agreed since last February. Bayern will receive €50m add ons included. 🚨🇵🇱 #FCB



Lewandowski didn’t want to discuss with Chelsea or PSG despite many approaches: only Barcelona, like Raphinha. pic.twitter.com/Q1WUsywyU2 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 15, 2022

Dobro obveščeni novinar je še razkril, da so Lewandowskega v svoje vrste želeli zvabiti tako pri Chelsa kot PSG, a ga je zanimala samo ponudba katalonskega velikana. Podpisal naj bi triletno pogodbo.

