Na igrišču remi, na tribunah višja kazen navijačem Olimpije

Sklepi disciplinskega sodnika po 25. krogu

Disciplinski sodnik Nogometne zveze Slovenije Roman Rogelj je izrekel kazni po 25. krogu državnega prvenstva. Največji kazni bosta po derbiju plačala Olimpija in Maribor. Zaradi uporabe pirotehnike in žaljivega skandiranja navijačev bodo Ljubljančani v blagajno NZS nakazali 3550 evrov, Mariborčani pa 3300.

Kakšna je bila obrazložitev disciplinskega sodnika NZS? "Nešportno in neprimerno vedenje navijačev – prižiganje večje količine bakel na tribuni, bakla in petarda odvrženi na igralno površino, sprožitev močnejše detonacije, žaljivo skandiranje, razvitje transparenta z žaljivo vsebino, žaljivo vzklikanje sodniku in predkaznovanost," je zapisal ob kazni, ki jo je prejela Olimpija.

Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Podobno vsebino je bilo zaslediti tudi pri obrazložitvi kazni Maribora. "Nešportno in neprimerno vedenje navijačev – prižiganje večje količine bakel na tribuni, bakla odvržena na rob igralne površine, žaljivo skandiranje, razvitje transparenta z žaljivo vsebino in predkaznovanost."

Navijači so olajšali tudi blagajno Gorice za 400 evrov in kranjskega Triglava za 300, zaradi štirih rumenih in treh rdečih kartonov pa so bili s 420 evri kaznovani tudi Ankaran Hrvatini. Primorci prav tako na naslednjih dveh tekmah ne bodo mogli računati z Žanom Humarjem in Vedranom Gercem, eno tekmo prepovedi igranja pa je dobil Patrik Bordon.