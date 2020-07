Milan odkupil pogodbo za kapetana danske reprezentance

Danski branilec Simon Kjaer, ki ga je španski nogometni prvoligaš Sevilla lani septembra posodil italijanskemu prvoligašu Atalanti, za katero igra tudi slovenski reprezentant Josip Iličić, je bil od januarja na plačilnem seznamu trenutno sedmouvrščene ekipe italijanske serie A.

Milančani so bili zadovoljni z uslugami 31-letnega Danca, zato so se rossoneri odločili, da bodo odkupili njegovo pogodbo, tako da bo za Milan zaigral tudi v sezoni 2020/21. Pogodba je dvoletna in velja do 30. junija 2022.

Kapetan danske reprezentance Kjaer je v Italiji že igral za Palermo in Romo, za dansko izbrano vrsto pa je zbral 95 nastopov. Za Milan je letos zbral 13 nastopov.

