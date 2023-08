Ačimović izbral fante za soočenje s francosko legendo

Slovenska nogometna reprezentanca do 21 let bo septembra začela kvalifikacijske boje za nastop na evropskem prvenstvu leta 2025. Selektor Milenko Aćimović je vpoklical 23 nogometašev, ki se bodo zbrali tretjega septembra v Čatežu. Proti Bosni in Hercegovini bodo v gosteh igrali sedmega septembra, štiri dni pozneje pa še v Kopru proti Franciji.

Ob BiH ter Franciji bosta nasprotnici v kvalifikacijski skupini H še mladi izbrani vrsti Cipra in Avstrije. Na zaključni turnir, ki ga bo leta 2025 gostila Slovaška, se bo ob zmagovalcih devetih skupin uvrstila še trojica najboljših drugouvrščenih ekip, preostala šesterica drugouvrščenih izbranih vrst pa se bo za tri vstopnice udarila v dodatnih kvalifikacijah.

Tio Cipot Foto: Blaž Weindorfer/Sportida Slovenci bodo kvalifikacije odprli z gostovanjem v Sarajevu. Na zelenici stadiona Grbavica se bodo pomerili z vrstniki iz Bosne in Hercegovine, ki so jih pred dobrim letom spoznali na prvi pripravljalni tekmi tokratne generacije. Mrežo nasprotnikov je ob tesnem porazu dvakrat zatresel Tio Cipot. "Tekmo z BiH veliko omenjamo, saj smo se z njimi pomerili v Kranju. Vemo, da nas čaka zelo kakovosten nasprotnik. Želimo si dobrega začetek, saj je to zelo pomembno zaradi vzdušja v ekipi in samozavesti," pred gostovanjem v Sarajevu pravi slovenski selektor Milenko Aćimović.

Legendarni francoski nogometaš Arsenala Thierry Henry je novi selektor Francije U21. Foto: Guliverimage Štiri dni po gostovanju v Bosni in Hercegovini bo na sporedu še prva domača preizkušnja, na koprski Bonifiki bo gostovala reprezentanca Francije, ki jo po nedavni menjavi na klopi vodi Thierry Henry. Aćimović je jasen, da reprezentanti ne smejo delati razlik med tekmeci. "Naša skupina je zelo igriva, vendar Francija nedvomno izstopa po svoji moči. Gre za reprezentanco, ki je vedno favorit za osvojitev evropskega prvenstva, ne dopuščam pa miselnosti, da proti taki reprezentanci nimamo česa izgubiti. Vse tekme so enako pomembne, verjamem pa, da bo obračun s Francijo za večino fantov najpomembnejši v dosedanjem delu njihovih karier," je še za NZS dejal Aćimović.

Novinca na seznamu sta Jan Đapo in Marcel Lorber. "Nekateri fantje so zamenjali klubske barve, tako da morda komu manjka tudi minutaža. Nimamo časa, da bi igralce vračali v formo, saj bomo kmalu po zboru leteli v Sarajevo. Sva pa pogosto v stiku tudi s selektorjem reprezentance do 19 let Antonom Žlogarjem, saj nekateri mlajši fantje opozarjajo nase, mi pa jih pozorno spremljamo," je ob razkritju seznama reprezentantov dodal selektor.

Seznam reprezentance do 21 let:

Amir Feratović (Adana Demirspor/Tur), Matevž Dajčar (Atalanta), David Flakus Bosilj (De Graafschap/Niz), Žan Luk Leban (Farsley Celtic/Ang), Adrian Zeljković (Spartak Trnava/Slk), Mitja Ilenič (New York City/ZDA), Marko Brest (Aluminij), Nejc Ajhmajer, Nino Milić (oba Celje), Jošt Pišek, Jan Đapo (oba Domžale), Marcel Lorber, Aljaž Antolin, Mark Strajnar (vsi Maribor), Nejc Gradišar, Rene Rantuša Lampreht (oba Rogaška), Tjaš Begić, Martin Turk (oba Parma/Ita), Žan Jevšenak (Benfica/Por), Tio Cipot (Spezia/Ita), Svit Sešlar (Eyüpspor/Tur), Marcel Ratnik (Olimpija) in Srđan Kuzmić (Viborg/Dan).