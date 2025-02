Saša Kolman izbral nogometašice za prva izziva leta

Slovenska ženska nogometna reprezentanca bo 21. februarja začela udejstvovanje v novi izvedbi lige narodov. Selektor Saša Kolman je že predstavil seznam igralk za uvodni tekmi lige B in skupine B2 proti Grčiji 21. in Irski 25. februarja. Okostje izbrane vrste je podobno kot na prejšnjih reprezentančnih akcijah.

"V prejšnjih kvalifikacijah smo oblikovali ekipo, v kateri vlada dobro vzdušje. Zagotovo so vrata odprta tudi drugim igralkam, a hrbtenica ekipe je postavljena. V zadnji akciji v letu 2024 smo preizkusili tudi nekaj igralk, ki jih doslej ni bilo poleg. Zdaj je tu liga narodov, z njo resne tekme, ko je rezultat pomemben. Tudi tokrat imamo nekaj poškodb, zato je možna še kaka sprememba," je za Nogometno zvezo Slovenije povedal Kolman.

Na njegovem seznamu so tokrat Korina Lara Janež (Union Berlin), Kaja Eržen (Fiorentina), Zala Meršnik (Al Ittihad), Lana Golob (Bologna), Sara Gradišek (Bologna), Sara Ketiš (Chievo), Lara Prašnikar (Eintracht Frankfurt), Zara Kramžar (Como), Dominika Čonč (Como), Sara Agrež (Köln), Melania Pasar (Lask Linz), Kaja Korošec (Paris FC), Nina Kajzba (Parma), Izabela Križaj (St. Pölten), Sara Makovec (St. Pölten), Mateja Zver (St. Pölten), Ana Milović (Slavia Praga), Maja Sternad (Werder Bremen), Mirjam Kastelec (Ljubljana) in Špela Kolbl (Mura).

Za uvod v Grčijo

Slovenke bodo uvodno tekmo proti Grčiji igrale v Heraklionu ob 17. uri, Irsko pa bodo štiri dni pozneje gostile v Kopru ob 18. uri. Nato bo Slovenija 4. aprila gostila Turčijo, štiri dni zatem pa bo pri njej gostovala. Za konec bo 30. maja gostila Grkinje, 3. junija pa gostovala na Irskem.

"Zdaj je tu liga narodov, z njo resne tekme, ko je rezultat pomemben. Tudi tokrat imamo nekaj poškodb, zato je možna še kaka sprememba." Foto: Aleš Fevžer

V tokratni izvedbi lige narodov bo sicer skupaj tekmovalo 53 reprezentanc, kar je rekordna udeležba, prvič bosta zaigrali tudi reprezentanci Gibraltarja in Lihtenštajna. V ligah A in B bo igralo po 16 reprezentanc, v ligi C pa jih bo 21. Slovenija je v prvi izvedbi lige narodov igrala v ligi B, potem izpadla v ligo C. V ligo B se je vrnila po šestih zmagah na šestih tekmah v kvalifikacijah za evropsko prvenstvo.

Prvaki skupin lige B bodo v letošnjem tekmovanju napredovali v ligo A. Štiri drugouvrščene ekipe bodo igrale dodatne kvalifikacije s tretjeuvrščenimi ekipami v ligi A. Dve najboljši tretjeuvrščeni ekipi skupin lige B pa se bosta za obstanek v ligi B borili z dvema najboljšima drugouvrščenima ekipama lige C.