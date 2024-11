Matjaž Kek si je pošteno oddahnil

Selektor Matjaž Kek bo danes ob 11. uri predstavil seznam kandidatov za tekmi lige narodov proti Norveški in Avstriji. Na zahtevna spopada, ki bosta odločala o tem, ali bo Slovenija še vztrajala v boju za napredovanje, se bo odpravil bogatejši, saj bo lahko prvič po Euru 2024 računal na zelo pomembnega moža v udarni enajsterici. To je Žan Karničnik, ki se je uspešno vrnil na zelenice in v četrtek s Celjani dodobra namučil favorizirani Betis v konferenčni ligi (1:2).