Podjetniki, pozor! Približuje se rok za uvedbo pravice do odklopa!

Sprejem novele zakona o delovnih razmerjih prinaša novost tako za delavce kot delodajalce – pravico do odklopa . Bistvo te pravice je, da se vzpostavi ločnica med delom in prostim časom. Za vas pa je bistveno, da ustrezne ukrepe sprejmete najkasneje do 16. novembra 2024 ! Nikar ne odlašajte, saj se čas izteka! Za vso pomoč in nasvete pa je tu vedno za vas tudi Pravnik na dlani .

Pravica do odklopa – zakonodajni okvir

Novela zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1D), sprejeta novembra 2023, je uvedla pravico do odklopa, ki delavcem zagotavlja, da v času počitka, dopusta ali druge upravičene odsotnosti ne bodo na voljo delodajalcem. V praksi to pomeni, da se delavkam in delavcem med opravičeno odsotnostjo z dela delodajalcu ni treba odzivati na njegove pozive, ne glede na to, prek katerega medija poskuša stopiti v stik z njimi.

Kaj morate storiti vi? Delodajalci ste zdaj zakonsko zavezani, da svojim zaposlenim zagotovite to pravico. Sprejeti morate ustrezne ukrepe za uveljavitev te pravice v praksi. Ukrepi morajo biti opredeljeni bodisi s kolektivno pogodbo bodisi pa pripravite interni akt o pravici do odklopa, če kolektivne pogodbe ni.

16. november je tik pred vrati! Zaščitite sebe in svoje zaposlene. Ukrepi morajo biti opredeljeni bodisi s kolektivno pogodbo bodisi pa pripravite interni akt o pravici do odklopa, če kolektivne pogodbe ni.

Kaj morate storiti delodajalci?

Ukrepi za zagotovitev pravice do odklopa se lahko med podjetji razlikujejo. V nekaterih podjetjih so že uvedli različne pristope, od mehkejših do trših ukrepov. Ključnega pomena je, da so ukrepi jasno opredeljeni v pogodbah podjetja ali internih aktih ter da delodajalci redno obveščajo zaposlene o njihovih pravicah​.

Pripravite pravilnik o pravici do odklopa , v katerem opredelite potrebne ukrepe za uveljavitev pravice do odklopa. Te ukrepe lahko vključite tudi v obstoječi pravilnik o delovnih razmerjih.

, v katerem opredelite potrebne ukrepe za uveljavitev pravice do odklopa. Te ukrepe lahko vključite tudi v obstoječi pravilnik o delovnih razmerjih. Če pri vas ni organiziran sindikat ali delavski zaupnik, obvestite zaposlene o ukrepih na običajen način, na primer prek sestanka, oglasne deske ali e-pošte. Zaposleni imajo pravico izraziti svoje mnenje, ki ga morate skrbno pretehtati in ustrezno upoštevati.

Sprejmite pravilnik ali njegove spremembe.

Po sprejetju pravilnika ali sprememb pisno obvestite vse zaposlene. Pravilnik mora biti vedno dostopen na mestu, kjer ga delavci lahko prosto pregledajo.

Niste prepričani, ali je vaš interni akt v skladu z zakonom?

Sankcije ob neupoštevanju zakonodaje

Neupoštevanje pravice do odklopa lahko prinese resne posledice! Zakon določa globe, ki za pravne osebe znašajo od 1.500 do štiri tisoč evrov, za odgovorne osebe znotraj podjetja pa do tisoč evrov. Poleg tega v primeru spora odgovornost za dokazovanje spoštovanja zakonskih določb pade na delodajalca, kar povečuje potrebo po natančni implementaciji in nadzoru nad uveljavljanjem te pravice. Ne spreglejte, da je rok za uvedbo ustreznih ukrepov že 16. 11. 2024!

