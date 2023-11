Še en Brazilecpodaljšal pogodbo z Realom

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Rodrygo Goes

Brazilski nogometaš Rodrygo Goes je z Realom iz Madrida podaljšal pogodbo do konca junija leta 2028, je sporočil španski velikan. Ta teden je dogovor z ekipo s Santiaga Bernabeua do leta 2027 podaljšal tudi njegov rojak Vinicius Junior.