Santi Cazorla končal kariero

Nekdanji španski nogometni reprezentant Santi Cazorla je pri 41 letih na družbenih omrežjih oznanil konec kariere. Nekdaj izvrstni vezist je med drugim s Španijo osvojil naslov evropskega prvaka leta 2008 in 2012, bil pa je tudi španski igralec leta v sezoni 2006/07.

Santi Cazorla je največji del kariere preživel pri Villarrealu, kjer je bil v treh obdobjih in z njim osvojil pokal intertoto, in londonskem Arsenalu, kjer je igral med letoma 2012 in 2018 ter z njim osvojil dvakrat pokal FA in dvakrat superpokal.

Sicer pa je igral še za Huelvo, Malago, Al Sadd in nazadnje Oviedo, pri katerem je prvič zaigral pri osmih letih, pri njem pa tudi končal kariero. Kot navijač zdaj drugoligaša Ovieda je leta 2012 pomagal klub rešiti pred stečajem, leta 2023 pa je vrnil k njemu z najnižjo možno pogodbo ter mu 2025 pomagal pri vrnitvi v elitno špansko ligo.

Za špansko izbrano vrsto je na 81 tekmah dosegel 15 zadetkov.

Preberite še: