Po obsežnem požaru v skladiščnih prostorih Spar gasilcem podaril 50 tisoč evrov

Spar Slovenija je Javni gasilski službi Mestne občine Ljubljana predal donacijo v višini 50 tisoč evrov. Donacija je namenjena razvoju in vzpostavitvi mobilnega sistema sprejemnih mest za podporo vodenju večjih intervencij, ki se je kot dobra rešitev pokazala tudi med zahtevno intervencijo ob decembrskem požaru skladišča Spar v Ljubljani.

"Konkretna donacija gre ljubljanskim gasilcem in ni samo neki izraz hvaležnosti za njihovo pomoč, ampak je tudi investicija v boljšo varnost v prihodnje," je ob izročitvi donacije na novinarski konferenci povedal glavni izvršni direktor Spar Slovenija David Kovačič.

"Takšna podpora nam omogoča, da dobre, strokovne rešitve ne ostanejo le na papirju, temveč jih uvedemo v vsakodnevno operativno rabo," je ob prejemu donacije dejal poveljnik Gasilske zveze Ljubljana Tine Juvan.

Razložil je, da je projekt mobilni sistem sprejemnih mest za podporo vodenju večjih intervencij rezultat večletnega razvoja. "V zadnjih letih smo koncept razvili, ga preizkusili v praksi in potrdili njegovo uporabnost," je dodal Juvan.

Foto: Luka Kotnik

Štiri popolno opremljena sprejemna mobilna mesta

Donacija bo gasilcem omogočila vzpostavitev štirih popolno opremljenih sprejemnih mobilnih mest na območju Javne gasilske službe Ljubljana in vključitev sistema v redno operativno uporabo. Eno od že usposobljenih vozil ima Prostovoljno gasilsko društvo Ljubljana Brdo, začeli so tudi vzpostavljanje sprejemnega mesta v Nadgorici.

Sprejemno mesto vključuje gasilsko vozilo, kovček z radijskimi postajami za povezavo z enotami na terenu, računalniško opremo, agregat in usposobljen kader. "Usposobljeni sta dve enoti, se pravi 20 gasilcev, ker imamo prostovoljne gasilce, ki niso stalno prisotni, in je treba ta nabor razširiti," je dodal Juvan.

Sprejemna mesta bodo po njegovih besedah pomembna podpora vodstvu intervencij, saj bodo omogočala hitrejše evidentiranje, razporejanje in sprejemanje intervencijskih sil, boljši pogled nad razpoložljivimi zmogljivostmi ter učinkovitejše usklajevanje vseh sodelujočih služb, je pojasnil Juvan. "To pomeni hitrejše sprejemanje odločitev, večjo varnost gasilcev in drugih intervencijskih ekip ter še učinkovitejši odziv ob velikih nesrečah," je povedal.

Foto: Luka Kotnik

V požaru najbolj uničeni hladilni sistemi, vzrok še vedno neznan

Direktor Spar Slovenija je ob tem dodal, da se je sanacija po požaru končala s ponovnim odprtjem poškodovanega skladišča, glavni predmet sanacije pa so bili hladilni sistemi, ki jih je vročina v požaru uničila. Požar je zajel tudi pekarno, ki so jo "za zdaj nadomestili z zunanjimi dobavitelji", večino pekovskih izdelkov pa pečejo v trgovinah, kamor dostavijo zamrznjene izdelke. Dodal je, da so po šestih mesecih "spet operativni, tako kot smo bili prej".

Vzrok požara, ki se je razširil na več tisoč kvadratnih metrov, medtem še vedno ostaja neznan. "Preiskave so končane, vzrok ni bil odkrit, tako da ostaja skrivnost," je povedal Kovačič.

Sicer je Spar začel tudi gradnjo novega skladišča, ki bo odprto v začetku prihodnjega leta, predvideno pa je bilo že pred požarom.

V pekarni in delu skladišča za sveže izdelke trgovine Spar s hladilnimi sistemi na Letališki cesti v Ljubljani je zagorelo 14. decembra 2025. Pri gašenju je poleg poklicnih gasilcev iz Gasilske brigade Ljubljana sodelovalo tudi vseh 35 prostovoljnih gasilskih društev Gasilske zveze Ljubljana, skupno 392 gasilcev s 94 vozili. V požaru ni bil poškodovan nihče, škodo pa je trgovec ocenil na 40 milijonov evrov.