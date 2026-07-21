Nov dan po meri Pogačarja ali Evenepoela? Slovo enega od junakov letošnjega Toura.

Po dnevu premora se Dirka po Franciji nadaljuje s prvo in hkrati edino posamično vožnjo na čas na letošnjem Touru. Na sporedu je 26,1 kilometra dolg kronometer od Évian-les-Bainsa do Thonon-les-Bainsa ob Ženevskem jezeru. Etapa se bo začela ob 13. uri, najboljši v skupnem seštevku pa se bodo s startne rampe podali nekaj po 17. uri. Prvi favorit za zmago Remco Evenepoel bo boj z uro začel ob 17.13, Tadej Pogačar pa dve minuti pozneje, ob 17.15. Nastopila bosta še dva Slovenca, Jan Tratnik bo startal ob 14.51, Matej Mohorič pa natanko ob 15. uri. Dirko je zaradi izčrpanosti predčasno končal belgijski sprinter Tim Merlier, ki je s tremi etapnimi zmagami eden od junakov letošnjega Toura.

Kronometer je dolg 26,1 kilometra in ima približno 500 višinskih metrov. Kolesarje že takoj po startu čaka 9,7 kilometra dolg vzpon Cote de Larringes s povprečnim naklonom 4,3 odstotka, ki so ga organizatorji ocenili kot vzpon druge kategorije. Po vrhu sledi približno sedem kilometrov dolg spust nazaj proti jezeru, nato pa še zadnjih devet kilometrov ravnine do cilja v Thonon-les-Bainsu.

Profil vožnje na čas v 16. etapi Dirke po Franciji:

Zaradi razgibanega profila ne bo šlo za klasičen kronometer, namenjen izrazitim specialistom za ravnino. Pomembno vlogo bodo imeli tudi majhna telesna masa, sposobnost vožnje navkreber in dober občutek na spustu.

Etapa se bo začela ob 13. uri, kolesarji pa bodo startali v obratnem vrstnem redu skupne razvrstitve. Pogačar bo kot vodilni na dirki s startne rampe krenil zadnji, ob 17.15.

Lahko kdo prepreči Evenepoelu drugo zmago zapored?

Prvi favorit za novo etapno zmago je Remco Evenepoel (Red Bull – BORA – hansgrohe), ki je že med ponedeljkovim ogledom trase na vzponu postavljal najboljše čase. Belgijec je pred Tourom izgubil nekaj kilogramov, zato bi mu razgibana trasa lahko ustrezala še bolj kot klasični ravninski kronometri.

Remco Evenepoel bo po nedeljski etapni zmagi še bolj motiviran za dokazovanje. Foto: Guliverimage

Kot vedno visoko kotira tudi vodilni na dirki Tadej Pogačar (UAE Emirates), ki bi lahko kot eden najboljših hribolazcev na Touru razliko naredil predvsem na vzponu in tehnično zahtevnem spustu.

Pri vrhu je pričakovati tudi Juana Ayusa (Lidl-Trek) in Floriana Lipowitza (Red Bull – BORA – hansgrohe), ki sta sposobna odličnih predstav tudi v vožnji na čas.

Na startu bo še Ilan Van Wilder, tretji z zadnjega svetovnega prvenstva v kronometru, presenetila bi lahko tudi domačin Kévin Vauquelin in njegov moštveni kolega Filippo Ganna (Netcompany Ineos), ki še nikoli ni zmagal na Touru. Dvakratni svetovni prvak velja za enega najboljših kronometristov na svetu, vendar bi bilo lahko zanj na tej trasi preprosto preveč "višincev".

Paul Seixas Foto: Reuters

Vrhunsko predstavo lahko prikaže tudi Paul Seixas, ljubljenec in veliko upanje francoskih navijačev. Z odlično vožnjo bi se lahko prebil celo na tretje mesto v skupnem seštevku. Od Isaaca del Tora, ki trenutno zaseda zadnjo stopničko, ga loči le 25 sekund.

Po odstopu kapetana Jonasa Vingegaarda bo dodatno motiviran tudi Bruno Armirail iz Visma – Lease a Bike, ki se dobro znajde na zahtevnih, razgibanih trasah.

Preostala dva Slovenca na Touru, Jan Tratnik in Matej Mohorič bosta startala že pred favoriti. Tratnik ob 14.51, Mohorič pa natanko ob 15. uri.

Po treh etapnih zmagah zaradi izčrpanosti odstopil Merlier

Od dirke se je predčasno poslovil belgijski sprinter Tim Merlier, ki je Tour končal zaradi popolne izčrpanosti. V nedeljski gorski etapi ni več mogel slediti tempu in je odstopil. Športni direktor ekipe Soudal Quick-Step Davide Bramati je pozneje pojasnil, da je bil Belgijec popolnoma brez moči in dirke ni bil sposoben nadaljevati.

Thank you, Tim. 💙🚀



After two hard weeks of racing, @MerlierTim has left @LeTour today.



The Belgian gave us unforgettable memories with three impressive stage victories and showed true fighting spirit every single day.



Thank you for everything, Tim. See you back soon with a… pic.twitter.com/kNb5NHKc1w — Soudal Quick-Step Pro Cycling Team (@soudalquickstep) July 19, 2026

Favoriti za zmago v kronometru 16. etape Toura 2026 po startnem času:

Start Kolesar Ekipa

13.25.30 Joshua Tarling Netcompany INEOS

13.37.30 Edoardo Affini Team Visma | Lease a Bike

13.43.30 Daan Hoole Decathlon CMA CGM Team

13.58.30 Filippo Ganna Netcompany INEOS

15.01.30 Luke Plapp Team Jayco AlUla

15.06.00 Bruno Armirail Team Visma | Lease a Bike

15.19.30 Victor Campenaerts Team Visma | Lease a Bike

15.54.00 Mathias Vacek Lidl-Trek

16.06.00 Tobias Foss Netcompany INEOS

16.40.30 Brandon McNulty UAE Team Emirates-XRG

17.13.00 Remco Evenepoel Red Bull – BORA – hansgrohe

17.15.00 Tadej Pogačar UAE Team Emirates-XRG

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