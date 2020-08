Sankcije: severnokorejski napadalec ne sme več igrati v Avstriji

Sedemindvajsetletni Pak, ki je član svoje državne reprezentance, je za St. Pölten igral od leta 2017 in na 58 tekmah dosegel 13 golov. Pred tem pa je tudi igral v Evropi za več švicarskih ekip, med drugim Basel in ekipo Lausanne, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.

Ozadje te zgodbe je politično, saj so Združeni narodi proti totalitarnemu režimu v Severno Koreji zaradi jedrskega raketnega programa uvedle sankcije in jih nato še zaostrile. Tako se še bolj nadzirajo denarni tokovi in morajo med drugim prebivalci te azijske države, ki so si doslej služili kruh v Evropski uniji, to zapustiti in oditi v domovino.

