Sam Allardyce bo reševal Leeds

Anglež Sam Allardyce je novi trener Leeds Uniteda, ki se je znašel v boju za obstanek med angleško elito, so sporočili na spletni strani kluba. Oseminšestdesetletnik je podpisal kratkoročno pogodbo do konca sezone, zamenjal pa je Španca Javija Garcio.

Triinpetdesetletni Španec je na klopi zdržal vsega 12 tekem, že pred tem pa je brez službe pri Leedsu ostal Američan Jesse Marsch.

V krčevitem boju za obstanek med angleško elito so West Ham (34 točk in tekma manj), Leicester (30), Leeds (30), Nottingham Forest (30), Everton (29) in Southampton (24), ki so med 15. in 20. mestom. Iz elite bodo izpadle tri najslabše ekipe.

Leeds na zadnjih štirih tekmah računa na izkušnje 68-letnega Allardycea. Ta je v karieri vodil številne angleške klube, mnogim je pomagal tudi v boju za obstanek.

V svoji 29 let trajajoči karieri je vodil več kot 500 tekem med angleško elito. Najprej se je preizkusil pri Boltonu, nato pa treniral še Newcastle, Blackburn, West Ham, Sunderland, Crystal Palace in Everton.

Prvo tekmo bo vodil v soboto, ko se bo navijačem predstavil na gostovanju pri drugouvrščenem Manchester Cityju.