Ruskima huiliganoma za pretep v Marseillu grozi 15 let zapora #video

Francoska tiskovna agencija moška v poročanju označuje za huligana. Državni tožilec Christophe Raffin je sodišču predlagal, da Pavla Kosova, ki je obtožen, da je prvi udaril 55-letnega Andrewa Bacheja, po udarcu v glavo pa je z vso težo padel na tla, kaznuje z najvišjo možno kaznijo. Ta za kaznivo dejanje namerne povzročitve poškodbe, ki ima za posledico trajno invalidnost, znaša med 14 in 15 let zapora.

Brutalen pretep v Marseillu

Navijača Portsmoutha iz južne Anglije, sicer dostavljavca in voznika, ki je bil pred odhodom v Francijo zaposlen pri eni izmed angleških trgovskih verig, so ruski "ultraši" brutalno pretepli pred tekmo med Anglijo in Rusijo. Ta je bila 11. junija 2016 v pristaniškem mestu Marseille na jugu Francije in se je končala z remijem 1:1.

Francoska policija je po nasilnih dogodkih sodelovala z angleško in se je pri razkrivanju nasilnega dogajanja oprla na posnetke, objavljene na družbenih omrežjih, in posnetke nadzornih kamer, iz katerih je bilo razvidno, kako se je vsaj pet ruskih navijačev spravilo na angleškega navijača, ga na tleh brcalo in ga pustilo, da je negiben obležal na tleh. Od napadalcev so prepoznali dva 34-letna, Mihaila Ivkina in Kosova.

Takole je bilo v Marseillu poleti 2016:

Bache ostal delno hrom, Rusa trdita, da sta se "le branila"

Bache, ki je utrpel hude poškodbe glave in lobanje in je po dogodkih ostal delno hrom, se dogodkov le bežno spominja in je preveč šibak, da bi se udeležil sojenja. Na sojenju ga zastopa njegov sin Harry. Ta skrbi za očeta, ki po dogodkih v Franciji ni več sposoben skrbeti sam zase.

Francoski tožilci za Ivkina na sojenju, ki poteka v mestu Aix-en-Provence, zahtevajo pogojno petletno zaporno kazen. Ivkin naj bi na žrtev odvrgel stol.

Ruska obtoženca sicer trdita, da sta se zgolj branila.

"Ne, to ni bila legitimna samoobramba, ampak nezakonita uporaba sile proti Andrewu Bacheju," je o nasilju dejal tožilec Raffin.

Ruski "komandosi masakrirali" pijane Angleže

Tožilstvo trdi, da sta bila Rusa del skupine približno 150 moških, med katerimi so bili tudi izurjeni v borilnih veščinah, ki so povzročili razdejanje v Marseillu.

Angleški tabloidi so še bolj gostobesedni pri opisovanju vandalizma, ki je zaznamovalo Euro 2016. The Sun tako navaja pričanje predstavnika francoske policije Gillesa Montforta, da so ruske navijaške tolpe "kot vojska, kot komandosi" napadle angleške navijače, ki so bili tako pijani, da se niso mogli braniti. Brutalno pretepenemu Bacheju je življenje rešil francoski policist z reanimacijo, potem ko se mu je ustavilo srce.

"Pozno popoldne sem po radijski povezavi prejel klic, opozorili so me, da se v mesto s stadiona Velodrome spušča sto ruskih huliganov. Nekaj minut kasneje so letele mize, stoli in senčniki, Rusi so Angleže "masakrirali". Angleži so bili pijani, zelo pijani, Rusi pa ne," je dejal policist.

