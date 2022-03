Ruska nogometna zveza se bo pritožila

Rusija bi se morala 24. marca v dodatnih kvalifikacijah za letošnje svetovno prvenstvo meriti s Poljsko. Toda Fifa in Uefa sta Ruse izključili iz svojih tekmovanj.

"V okviru ene tožbe proti organizacijama bo RFU zahtevala ponovno vključitev vseh moških in ženskih reprezentanc Rusije ter tudi odškodnino za škodo, če bo ta ugotovljena," so med drugim zapisali pri RFU.

Dodali so, da bodo vztrajali pri pospešenem postopku, da bi zagotovili, da bodo ruske ekipe lahko sodelovale na naslednjih načrtovanih tekmah. Pri RFU menijo, da Fifa in Uefa nista imeli pravne podlage pri odločitvi o suspendiranju ruskih ekip in da sta poleg tega kršili temeljne pravice RFU kot članice Fife in Uefe, vključno s pravico do sodelovanja na tekmovanju.

