Ronaldo brez dovoljenja zapustil karanteno

Cristiano Ronaldo in nekateri drugi reprezentanti italijanskega prvaka Juventusa so se znašli v težavah. Foto: Reuters

Portugalski nogometni zvezdnik Cristiano Ronaldo in nekateri drugi reprezentanti italijanskega prvaka Juventusa so se znašli v težavah. Zdravstvena oblast regije Piemont je namreč napovedala, da bo obvestila pristojni organ oziroma tožilca, ker so nogometaši zapustili karanteno, v kateri bi zaradi dveh okužb v klubu morali ostati še nekaj časa.

Ronaldo Paulo Dybala, Juan Cuadrado, Danilo in Rodrigo Bentancur so po poročanju italijanskih medijev brez dovoljenja in brez da bi počakali rezultate zadnjega testiranja zapustili hotel, v katerem so bili v izolaciji, in se napotili v domovino, kjer so se pridružili reprezentančnim kolegom, s katerim jih čakajo reprezentančne akcije.

Številni drugi reprezentanti, Francoz Adrien Rabiot, Italijana Giorgio Chiellini in Leonardo Bonucci, Valižan Aaron Ramsey in Poljak Wojciech Szczesny, so ostali v hotelu in čakajo na dovoljenje. Če bodo njihovi testi negativni, se bodo lahko naknadno pridružili ekipam.

Ajax afriškim nogometašem prepovedal nastope v reprezentancah

Medtem je vodstvo Ajaxa iz Amsterdama svojim afriškim nogometašem prepovedalo, da se ta teden udeležijo reprezentančnih akcij v svojih državah. Po vrnitvi na Nizozemsko bi nogometaši namreč obvezno morali v samoizolacijo, poroča hrvaška tiskovna agencija Hina.

Ajax je uporabil pravilnik Mednarodne nogometne zveze, ki klubom dovoljuje, da igralcem izrečejo prepoved nastopa za reprezentanco, če slednjim ob vrnitvi v klub grozi karantena.

Gana bo tako v Turčiji na tekmah proti Maliju in Iranu igrala brez Mohammeda Kudsusa, Burkina Faso bo v Maroku proti Kongu in Madagaskarju brez Lassine Traoeja, Maroko pa bo gostil Senegal in Kongo brez Zakarije Labyada in Noussairja Mazraouija.

Vratar Andre Onana pa bo v petek lahko zaigral na tekmi Kameruna z Japonsko, saj bo tekma v Utrechtu.

