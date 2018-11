Rekorden dobiček Bayerna

Klub je v torek sporočil finančne podatke za finančno leto 2017/18, ki je Bavarcem spet prineslo rekordne dobičke. Celotni dohodki skupine Bayern München so znašali 657,4 milijona evrov, dohodki podjetja Bayern München AG, ki v okviru Bayernovega poslovnega koncerna deluje samostojno, pa 624,3 milijona evrov. Čisti dobiček je pri prvem znašal 29,5 milijona evrov, pri drugem pa 22 milijonov evrov.

"Pri Bayernu smo lahko še enkrat zelo zadovoljni z dosežki v finančnem letu 2017/18. Lani smo imeli dobro tekmovalno sezono, dobro pa je bilo tudi poslovanje. Ti rezultati so dokaz, da trdo delo uprave in vseh nas obrodi sadove," je ob razkritju pozitivnih številk dejal predsednik uprave podjetja FC Bayern AG Karl-Heinz Rummenigge.

Bayern je po 11. krogu v nemškem prvenstvu šele na petem mestu, za vodilno Borussio Dortmund pa zaostaja sedem točk. Foto: Reuters

Odkar so leta 2002 v klubu ustanovili to podjetje, ki skrbi za profesionalno nogometno ekipo, so se njegovi prihodki povečali za 355 odstotkov, s 176 milijonov evrov na 624 milijonov evrov, so še sporočili Bavarci.