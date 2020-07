Real Madrid ne želi množičnega proslavljanja

Covid-19 je v državi povzročil veliko težav. V Španiji je namreč umrlo okoli 28.400 ljudi, okužilo pa se jih je več kot 300.000. Epidemiološka slika v državi se je v zadnjem mesecu in pol sicer precej izboljšala, a v zadnjih dneh število okužb znova nekoliko raste. Ravno zato so Madridčani svoje navijače prosili, da v primeru osvojitve naslova ne hodijo na priljubljeni trg. Tradicionalno so tam ob velikih uspehih prisotni tudi nogometaši, a tem so v klubu že ukazali, da se ob morebitni osvojitvi naslova ne kažejo na javnih mestih.

"Naslovi so nekaj, kar bi radi vedno delili z navijači, ampak zavedamo se časov, v katerih živimo. In ti narekujejo, da moramo sprejeti tovrstne ukrepe," so sporočili iz kluba. Dodali so, da ne želijo, da ne bi z množičnim proslavljanjem storili koraka nazaj v boju s pandemijo novega koronavirusa.

Real ima pred zadnjima dvema krogoma v španskem prvenstvu štiri točke prednosti pred Barcelono. Za osvojitev naslova pa na podlagi boljšega medsebojnega izkupička proti Kataloncem potrebuje le še dve točki.

Predzadnji krog la lige bo na sporedu v četrtek, zadnji pa v nedeljo.

