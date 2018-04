Rakovićev kritičen pogled narobe razumljen

Nekdanji slovenski reprezentant Ermin Raković je pretresen. Njegov pogled na iskanje razlogov, zaradi katerih je Olimpija pod vodstvom Igorja Bišćana dovolila Mariboru in Domžalam, da so se ji približale na tri oziroma pet točk, je sprožil najrazličnejše komentarje. Nekateri ga celo obtožujejo, da je del lobija, ki želi zamenjati trenerja Olimpije. "To je nesporazum," pojasnjuje Ljubljančan.