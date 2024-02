Radomljani pripeljali Dobrovoljca

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenski nogometni prvoligaš Kalcer iz Radomelj je obrambo okrepil z izkušenim Gabrom Dobrovoljcem. Ta se v Radomlje seli iz Mure, sicer pa je 31-letnik, ki je v prejšnji sezoni za kratek čas tudi že igral za Radomljane, podpisal pogodbo do konca naslednje sezone.

"Zelo sem vesel, da sem nazaj. Cilji so jasni, želimo obstati v prvi ligi in igrati dober nogomet. Na vsakem treningu in na vsaki tekmi bom dal vse od sebe," je za spletno stran kluba povedal 31-letnik, ki je v Radomljah igral v drugi polovici prejšnje sezone.

Radomljane, ki bodo spomladanski del sezone v Prvi ligi Telemach začeli v soboto v Kopru, so pred tem pozimi okrepili še Nigerijec Moses Zambrang Barnabas, Nemanja Gavrić in Vid Koderman.

Po jesenskem delu so Radomlje na predzadnjem mestu.