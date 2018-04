PSG izbral novega trenerja, Neymar jezen

Potem ko se je Tuchla v zadnjem času povezovalo z Arsenalom, Chelseajem in tudi Bayernom, se je 44-letni nemški strokovnjak odločil za PSG. To pomeni, da bo zdajšnji trener Unai Emery, ki je kljub številnim okrepitvam (Neymar, Mbappe) zaostal za cilji in izpadel že v osmini finala lige prvakov, na klopi francoskega velikana le še do konca te sezone.

V domačih tekmovanjih je PSG suveren in bo skoraj zagotovo spet osvojil trojno krono, a to je za lastnike Parižanov premalo. Po sezoni se bodo Špancu zahvalili, priložnost pa bo dobil dokaj neznani Tuchel, ki z Borussio v dveh sezonah osvojil le eno lovoriko.

Neymar nad odločitvijo vodstva naj ne bi bil navdušen. Foto: Reuters

Veliko pomislekov glede novega trenerja naj bi imel tudi prvi zvezdnik ekipe Neymar, poroča Don Balon. Brazilski zvezdnik je upal, da bodo lastniki v Pariz pripeljali katero od bolj zvenečih ime, kot so Jose Mourinho, Antonio Conte, Jürgen Klopp ali Joachim Löw.

Nad končno odločitvijo vodstva je zelo razočaran in po poročanju te spletne strani naj bi bil zdaj še bližje odhodu v Real, o katerem se je pred časom že zelo na glas govorilo. Prestop je mejil na znanstveno fantastiko, zdaj pa naj bi bila ravno izbira ''napačnega'' trenerja jeziček na tehtnici, ki bi lahko zadevo prevesil na stran belega baleta.