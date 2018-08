Prvi obsojeni vplivnež Fife čaka na izrek kazni

Marin, tudi predsednik organizacijskega odbora nogometnega svetovnega prvenstva 2014 v Braziliji, je bil obsojen za krivega pri jemanju podkupnin v zameno za dodeljevanje televizijskih pravic za velike turnirje, kot sta južnoameriško prvenstvo Copa America in pokal libertadores. Marin je prejel več milijonov ameriških dolarjev podkupnin.

Njegovi odvetniki, ki se sklicujejo na njegovo starost ter šibko zdravje, so zaprosili za znižanje na 13 mesecev zaporne kazni. Okrožna sodnica Pamela Chen bo svojo odločitev sprejela danes.

Marin je bil eden najvišjih uradnikov Fife, ki so jih maja 2015 aretirali v luksuznem hotelu v Zürichu med racijo, ki so jo zahtevale ZDA. Ameriška preiskava je razkrila umazano, do obisti podkupljeno plat svetovnega nogometa ob luksuznem in ležernem življenjskem slogu Fifinih uradnikov, ki so po svetu potovali z zasebnimi letali in so jih na konferencah na Bahamih ali Mavriciju sprejeli kot kraljevo družino.

Obtoženih 42 oseb in športnih podjetij

Škandal je pošteno zamajal nogometni svet. Ameriški tožilci so na koncu obtožili 42 oseb ter športnih podjetij ter jim dokazali, da so skupno prejeli več kot 200 milijonov dolarjev podkupnin. Trije med 42 so od takrat že umrli. Med preostalimi jih je 22 priznalo krivdo, dva med njimi že služita kazen. Še 14 jih ostaja v svojih državah, kjer so jim ali sodili na domačih sodiščih ali pa se še borijo proti izročitvi v ZDA, nekateri so tudi še na prostosti.

Marin je v švicarskem zaporu že preživel pet mesecev, preden ga je Švica izročila ZDA. Tam je plačal 15 milijonov dolarjev varščine in preživel dve leti v domačem zaporu. Živel je na peti aveniji v New Yorku v stavbi Trump Tower. Stanovanje je zapustil le nekajkrat na teden, da se je udeležil maše.

Marin je moral spet za zapahe takoj po obsodbi 22. decembra, ko je bil spoznan za krivega pranja denarja, prejemanja podkupnin in bančne prevare. Marin je med sojenjem tudi "potunkal" svojo desno roko, Marca Pola del Nera, s katerim si je, po odkritju tožilstva, tudi delil podkupnine.