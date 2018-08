Kaos v Serie B

Zadnji mesec so bankrotirali Bari, Avellino in Cesena, tako da ima zdaj liga namesto 22 le 19 klubov.

Vodstvo lige je napovedalo, da bo s tem številom začelo tekmovanje, s tem pa se ne strinja Italijanska zveza, prav tako pa ne klubi, ki so lani izpadli v tretjeligaško konkurenco. To so Novara, Pro Vercelli in Ternana ter Siena, ki je izpadla po dodatnih kvalifikacijah. Vsi menijo, da bi morali v ligi igrati prav oni.

Kaotičen položaj je dopolnilo še Združenje italijanskih nogometašev (AIC), ki zahteva preložitev prvih dveh krogov, v nasprotnem primeru napoveduje stavko.

"Nasprotujemo temu, da bi bilo v ligi le 19 klubov. To bi bil absurd, po katerem vrnitev ne bi bila mogoča. Predlog vodstva je smešen," je dejal Damiano Tomasi, predsednik združenja, nekdanji reprezentant in zvezni igralec Rome.

Prvenstvo bi se moralo začeti v petek, in sicer bi ga morali odprti Brescia in Perugia.