Prvi El Clásico na Areni Sport

Prvi el clasico v sezoni 2021/22 se bo odvil v nedeljo, 24. oktobra 2021, ob 16.15. Tekma bo na stadionu Camp Nou, domačem prizorišču katalonskega kluba. Tudi tokrat bodo nogometni navdušenci po vsem svetu pospremili novo poglavje v zgodovini največjih španskih tekmecev, v Sloveniji ekskluzivno na športni televiziji Arena Sport, na programu Arena Sport 1.

Novi glas klasičnega obračuna

"Sem počaščen in vesel, da mi na Areni Sport Slovenija zaupajo takšno nalogo. El Clasico spada v skupino redkih tekem, ki jih kot športni komentator moraš komentirati vsaj enkrat v življenju. Zagotovo spada med vrhunce kariere vsakogar v našem poklicu. Za takšne tekme živimo in delamo," je pred novim kariernim podvigom povedal Tine Zupan.

Pravi, da se v tekmovalnosti Barcelone in Reala prepletajo nogometni glamur, veličastna preteklost, španska notranjepolitična situacija ... Vse to daje tekmi poseben lesk. "Z vsem spoštovanjem do drugih tradicionalnih velikanov, ki spadajo v evropsko nogometno aristokracijo, a Real in Barcelona sta najprestižnejša kluba na svetu," pravi Zupan, ki je prepričan, da sta kluba kot jin in jang: popolno nasprotje, a se medsebojno definirata. Ne moreta drug z drugim, drug brez drugega še težje.

Stanje Barcelone in Real Madrida pred prvim el clasicom sezone

Barcelona že dolgo, če sploh kdaj, ni bila v tako klavrnem stanju kot trenutno. Obupno vodenje kluba prejšnje uprave in finančna kriza nogometne industrije v času pandemije sta pustila močne posledice.

"Imajo nekaj zelo zanimivih mladih igralcev, ekstremnih talentov, za katere pa je igranje ključne vloge v takem klubu trenutno še prezahtevna naloga. A Barca je v težkih situacijah v preteklosti velike tekme vseeno znala odigrati dobro. Madrid je vendarle vedno posebna motivacija v Kataloniji," razlaga Zupan.

Na drugi strani je Real veliko bolje pripravljen, v zadnjih letih je deloval bolj pragmatično, pri poslovanju pa umirjeno. "Predsednik Florentino Perez se je v zadnjih letih precej odmaknil od politike kupovanja največjih zvezdnikov in se usmeril v zbiranje največjih nogometnih talentov na svetu. Zdaj ima zaradi tega precej več zaledja v mladih igralcih, ki so medtem tudi že prehodili določeno pot dozorevanja." Vsekakor torej prehajamo v obdobje, ko bodo osrednje vloge prevzemali novi obrazi.

Kaj pa "Messi efekt"?

Vsekakor je na mestu tudi vprašanje, kakšno vrednost ima el clasico brez Messija, ki je sam po sebi tako močna znamka, da zna celo preseči klub, kjer igra. Podobno je bilo z odhodom Cristiana Ronalda iz Madrida. Neposredni dvoboji med Messijem in Ronaldom so leta in sezone zaznamovali ta obračun. A vseeno sta oba kluba že v preteklosti izgubljala svoje velikane, el clasico pa se je igral naprej.

"Morda je največ prestiža v primerjavi z bližnjo preteklostjo ta tekma izgubila zato, ker je ne igrata več dve najmočnejši ekipi v evropskem nogometu. Ampak v smislu zanimivosti, tekmovalnosti, vseh čustev, ki jih ta dvoboj prinese, pa bo el clasico vedno el clasico. Če se pri Barceloni s svojim sloganom radi pohvalijo, da so več kot klub, je ta tekma več kot le nogometna tekma. Ima neizmerljivo kulturnozgodovinsko vrednost. Kjerkoli in kadarkoli," za konec dodaja Tine Zupan in gledalce vabi, da se mu 24. oktobra pridružijo na programu Arena Sport 1 v novem poglavju najzanimivejših tekem španske lige.

