Prva okrepitev Olimpije: prišel je 23-letni nekdanji nogometaš Barcelone

Včeraj so pri Olimpiji javnosti predstavili novega trenerja Ilijo Stolico, danes so naznanili še prihod prve okrepitve. Pogodbo s slovenskimi nogometnimi prvaki je podpisal kamerunski branilec Macky Bagnack.

Macky Bagnack v dresu Barcelone. Foto: Getty Images Macky Bagnack, ki je okrepitev za osrčje obrambe, lahko pa zaigra tudi na desnem bočnem položaju, je z Olimpijo podpisal triletno pogodbo, pridružil pa se ji bo že na današnjem popoldanskem treningu ob začetku priprav na novo sezono.

Gre za nogometaša, ki je star 23 let, svojo pot pa je začel v priznani akademiji slovitega rojaka Samuela Eto'oja, od koder ga je pot vodila sloviti nogometni šoli Barcelone La Masiji, pri kateri je vztrajal vse do prehoda med člane slovitega katalonskega kluba.

Za Barcelono sicer nikoli ni nastopil, je pa zato z zvezdniki Kataloncev, kot so Lionel Messi, Andres Iniesta in še nekateri, treniral in več let igral za B-ekipo Barcelone.

V drugi ekipi petkratnih evropskih prvakov je zbral 61 nastopov in zabil en gol, z njo pa nastopal v drugi španski ligi.

Dvakrat, leta 2015 in obakrat na prijateljski tekmi, je Macky zaigral tudi za člansko reprezentanco Kameruna.

V zadnjih dveh letih skorajni igral

Leta 2016 je prestopil v Nantes in bil član njegove B ekipe pol leta, nakar ga je pot vodila v Zaragozo, s katero je prav tako nastopal v drugi španski ligi.

V zadnji sezoni je bil član avstrijskega prvoligaša Admire Wacker, za katerega pa je igral bolj malo oziroma nič. V enem letu je nastopil le na eni prvenstveni tekmi, pa še to je v klubu, ki je sezono v prvenstvu končal na petem mestu, zaigral vsega sedem minut.

Odhodov je bilo že kar nekaj in jih bo še več

Macky je za zdaj prva okrepitev pred začetkom nove sezone, medtem ko je šampionsko zasedbo zapustilo že kar nekaj nogometašev. Klub so že zapustili branilec Filip Uremović, vezist Dario Čanađija, branilec Jason Davidson, napadalec Leon Benko ….