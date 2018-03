Prizor, ki je nasmejal vso Slovenijo #video

Izbor z družbenih omrežij

Pijan sedel za volan in povzročil hudo nesrečo

Sunderland je za nedoločen čas suspendiral svojega nogometaša Darrona Gibsona, ki je v soboto nekaj ur pred tekmo pijan povzročil hudo prometno nesrečo. Nekdanji član Manchester Uniteda je bil v zadnjem času poškodovan in so ga večkrat ujeli pri popivanju, sodu pa je izbil dno sobotni dogodek.

To ni prvi tovrstni greh za angleškega nogometaša. Pred tremi leti se je prav tako opit zaletel v tri kolesarje in ga je klub kaznoval z 20-mesečno prepovedjo igranja. Očitno se ni prav ničesar naučil, ker je povratnik, pa mu po novem grozi celo zaporna kazen.

''Od svojih igralcev pričakujemo vzorčno obnašanje. Če se nekdo tega ne drži, mora biti kaznovan,'' so v sporočilu za javnost sporočile črne mačke, ki so še lani tekmovale v prvi angleški ligi, zdaj pa so pred tem, da izpadejo celo v tretjo ligo. Trenutno so na zadnjem mestu angleškega championshipa.

Hopefully it was the ice that caused this crash involving Darron Gibson and not the Smirnoff Ice pic.twitter.com/cZY3XkXyPR — ALS: SAFC FANZINE (@ALS_Fanzine) March 17, 2018 Darron Gibson involved in crash which has left parked cars wrecked in Sunderland. So lucky no one was injured in this. https://t.co/JhoGWJHOoQ — Sophie Barley (@SophieBarley) March 17, 2018 Darron Gibson, on match day, over the limit, writing off his and a load of other cars.



What an absolute tosser. #safc pic.twitter.com/Q6x80H7EUi — The Spectator's View (@thespectoview) March 17, 2018

Med slavjem zadetka ga je brcnil med mednožje

Svetniki iz Southamptona so se tako kot United, Tottenham in Chelsea uvrstili v polfinala pokala FA. Z 2:0 so premagali Wigan, ki je pred tedni šokiral Man City, med strelce pa se je vpisal tudi Pierre-Emile Hojbjerg. Ta je svoj zadetek tako burno proslavil, da je ponesreči v mednožje brcnil soigralca Jacka Stephensa, ki se je od bolečine ulegel na tla. Auč …

Nevšečnost šefa Atletica

Predsednik Atletica Miguel Angel Gil Marin se je skupaj s preostalo odpravo kluba odpravil v Moskvo na povratno tekmo lige Europa, a ob prihodu v rusko prestolnico doživel šok. Ko je moral pokazati potni list, je opazil, da ga nima, najbrž ga je pozabil v Madridu, zato je moral tako kot navadni smrtniki noč preživeti na tamkajšnjem letališču.

Ne dobesedno, prespal je v hotelu za takšne primere oz. primere, če se odpove kakšen let, naslednji dan pa so mu s španskega veleposlaništva poslali nov potni list. Gil si je lahko nemoteno ogledal četrtkovo tekmo.

Španci so tudi v Rusiji ponižali Lokomotivo in se s skupnim izidom 8:1 uvrstili v nadaljnje tekmovanje.

@monitor_sur @la_ser #LookingForNews.>> CADENA SER #Espana La odisea de Miguel Ángel Gil Marín en el aeropuerto de Moscú... https://t.co/eOzVEPW90O … - La odisea de Miguel Ángel Gil Marín en el aeropuerto de Moscú... https://t.co/eOzVEPW90O … https://t.co/xmaThXHuAP — JUST PURE INFORMATION (@Monitor_sur) March 14, 2018

Ne hobotnica, rezultate bo napovedovala gluha mačka

V zadnjih letih je že kar običaj, da organizatorji velikega nogometnega dogodka priskrbijo žival, ki napoveduje rezultate tekem. Prvak v tem je bila hobotnica Paul, ki je blestela na svetovnem prvenstvu v JAR 2010, poleti v Rusiji pa bo imela to vlogo gluha bela mačka z imenom Ahil. Rusi verjamejo, da bo vsaj tako uspešna kot njen kolega iz Južnoafriške republike.

Russia names a deaf white cat who lives in Saint Petersburg's historic Hermitage Museum as its official prognosticator for the World Cup. Achilles the Cat will hope to repeat the fabled exploits of Paul the Octopus and other "psychic" animals. pic.twitter.com/q6kyqCV3ZH — AFP news agency (@AFP) March 13, 2018

Človek ne ve, ali bi se smejal ali jokal

Belgijski robustni nogometaš Marouane Fellaini je znan po tem, da ima bujno pričesko. Z njo se ni nikoli preveč obremenjeval, tik pred povratnim obračunom lige prvakov med Unitedom in Sevillo pa je po družbenih omrežjih začela krožiti spodnja fotografija. Prav nihče ni mogel verjeti, kakšno pričesko si je omislil vezist rdečih vragov. In številni menijo, da je ta nevsakdanja frizura kriva za (pre)hiter izpad. Če nimate ideje za pričesko za maškare, si shranite to mojstrovino.

Fancy hair got Pogba a starting place from Jose. Fellaini trying the same trick. Hopefully Jose falls for it. pic.twitter.com/e6mkwzbUz2 — A.Hleb (@hlebster) March 13, 2018 Ffs why did Fellaini agree to GQ making his hair look like Mickey bloody Mouses ears ffs. No wonder he's ineffective when he comes on because we've actually employed Mickey Mouse on stilts. Contract needs tearing up immediately 😂#mufc pic.twitter.com/vUPxq1n2jm — Ryan (@Totooo_18) March 13, 2018

Messi, kaj je bilo pa to?

Zvezdnik Barcelone Lionel Messi je v svoji karieri dosegel že toliko zadetkov, da se jih večina niti več ne veseli. Seveda so tukaj izjeme, kot so el clasici in druge pomembnejše tekme, a nihče ni pričakoval, da bo zadetek proti Athleticu iz Bilbaa proslavil v tem slogu. Argentinec se je ustavil in zaplesal. No, če temu lahko tako rečemo. A nekje je treba začeti, vseeno pa bi lahko za kakšen nasvet pri tem početju in slavju v tem slogu poprosil Neymarja ali Paula Pogbaja.

Poglejte, kaj se je zgodilo nesrečnemu Špancu

Nesreča nikoli ne počiva. Tudi na nogometnih igriščih ne. Videli smo že nešteto težjih poškodbo, novica o novi pa prihaja iz Mehike. Nekdanji član Deportiva, Osasune in Raya Alejandro Arribas si je na tekmi med Cruz Azulom in Pumasom (1:1) huje poškodoval roko.

S pomočjo nasprotnika je padel na komolec, ta pa je pod njegovo težko popustil in se prelomil kot vžigalica.

⚠️WARNING: GRAPHIC CONTENT!⚠️



Pumas defender Alejandro Arribas suffered a horrific broken elbow on Saturday... 🚑 pic.twitter.com/w9I42uBHBl — Goal UK (@GoalUK) March 18, 2018

Saj ne more biti res

Brazilski jasnovidec Carlinhos Vidente je prestrašil vse ljubitelje nogometa. Pravi, da Neymar ne bo dobil bitke s časom in bo izpustil poletni spektakel v Rusiji. Čeprav so uradni podatki, da se bo zvezdnik PSG po poškodbi in operaciji stopala vrnil maja in bo nared za mundial, priznani in zelo popularni "šlogar" meni, da je to le lažno upanje. ''Neymarja ne bo na svetovnem prvenstvu. Potreboval bo od pet do sedem mesecev, da se vrne, vseeno bo Brazilija dobra. Bo tretja ali četrta,'' je napovedal Vidente in še dodal, da bodo Nemci ubranili svetovni naslov iz Brazilije 2014.

Nekateri pravijo, da je poškodbo Neymarja predvidel, še preden se je dejansko zgodila, leta 2014 pa je že napovedal, da bo Tite (op. p., zdajšnji selektor Brazilije) zapustil Corinthias in leta 2018 v Rusiji vodil Brazilijo.

Vsi upajo, da se tokrat moti, če se ne, je to vse prej kot dobra novica za selecao.

Zahović ni mogel verjeti svojim očem

Zlatko Zahović je trenutno v Sloveniji glavna tema pogovorov. Športni direktor Maribora je po novem prvenstvenem porazu Maribora, v soboto je v Ljudskem vrtu krizo prvakov še poglobilo Krško (0:2), sam stopil pred novinarje in si naredil medvedjo uslugo.

Čeprav je mislil, da s tem brani igralce in trenerja Darka Milaniča, se je na koncu spozabil in svoj gnev, ki se je očitno v njem nabiral že dalj časa, zlil na novinarja Ekipe Dejana Mitrovića.

Na tej zloglasni novinarski konferenci je med drugim dejal tudi to, da ima občutek, da se je vse zarotilo proti Mariboru. V spomladanskem delu so bili že na tapeti sodniki, v zadnjem času pa slaba travnata površina in višja sila.

''Maribor je proti Domžalam igral vrhunsko. Ne vem, ali je že kdaj boljše, a naši nasprotniki brcnejo in je 1:0. To je nogomet. V tem spomladanskem delu nismo dobili nič. Samo vratnice, prečke in evrogole. Tako je v življenju. Kaj lahko naredimo, se streljamo? Daš župniku nekaj in greš molit, ni druge,'' se je barvito izrazil Zahović.

Le en prikaz, kakšno je trenutno stanje na mariborski klopi, je tudi grimasa na obrazu Zlatka, ko je njegov sin zgrešil zicer za 1:1 proti Domžalam. Začelo se je začudenjem, na koncu s ciničnim smehom. Vse skupaj je nasmejalo celotno Slovenijo, najverjetneje tudi najbolj zveste navijače Maribora. Zahovićev odziv se je kot blisk razširil po družbenih omrežjih, nastal pa je tudi spodnji hudomušni video.

Ronaldovo dekle še nikoli ni bilo videti bolje

Dekle Cristiana Ronalda, Georgina Rodriguez, je novembra povilo hčerkico Alano Martino, a sodeč po najnovejši fotografiji na njenem Instagramu, o kakšnih odvečnih kilogramih, ki po rojstvu otroka pogosto spremljajo mlade mamice, ni ne duha ne sluha. Tukaj je treba dodati, da Rodriguezova redno telovadi, zato niti ne čudi, da je videti tako kot dobro zalita roža.