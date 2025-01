Maribor izgublja proti Dinamu

Prvoligaški klubi se na nadaljevanje sezone pripravljajo v različnih državah. Jesenska prvakinja Olimpija se je odpravila v Španijo, Maribor v Turčijo, kjer se pripravlja tudi Mura, Celje, Primorje in Radomlje so na Hrvaškem, Bravo je bil na Malti, kamor bodo odšli tudi Domžalčani, Koper in Nafta pa se pripravljata večinoma doma.

Maribor je v dvoboj s kijevskim Dinamom vstopil brez Žige Repasa (viroza) in Tineta Čuka (poškodba). Trener Boštjan Cesar je izbral začetno enajsterico Jug, Meško, Vidmar, Rekik, Ojo, Vrhovec, Viher, Komáromi, Soudani, Božić in Mbina, ki je prvi polčas izgubila z rezultatom 0:2.

Po 1. polčasu v zaostanku, Dynamo vodi z 2:0. Ukrajinci so nato mrežo zatresli v 31. in 36. minuti, v 25. je Jug ubranil enajstmetrovko.#MiSkupajEnoSmo #MBDYN pic.twitter.com/Gl0UxWTcx7 — NK Maribor (@nkmaribor) January 16, 2025

Vodstvo ukrajinskega klubskega velikana bi bilo lahko še višje, če vratar Ažbe Jug v 25. minuti ne bi ubranil kazenskega strela, ki ga je za Dinamo izvajal 35-letni ukrajinski reprezentant Andrij Jarmolenko. Mariborsko mrežo sta v prvem polčasu zatresla Panamec Eduardo Guerrero in ukrajinski branilec Maksim Diačuk, najlepšo priložnost pa je za vijolice v 21. minuti zapravil Alžirec Hilal Soudani, ko se je izkazal vratar Dinama Valentin Morhun.

Ajdovci remizirali tudi z Zagrebčani

Varovanci Milana Anđelkovića v letu 2025 nizajo remije. Foto: Grega Valančič/www.alesfevzer.com Sinovi burje nadaljuje z nizanjem remijev na pripravljalnih tekmah. Po Rijeki in Gorici so se brez zmagovalca razšli še s tretjim hrvaškim prvoligašem. Na turnirju Arena Cup, ki se igra v Medulinu, so se z zagrebško Lokomotivo razšli brez zadetkov. Ajdovci so tako prvič v letu 2025, v katerega so vstopili brez prvega vratarja Gašperja Tratnika, ta je sklenil pogodbo za poljski Motor iz Lubina, zadržali mrežo nedotaknjeno.

Varovance Milana Anđelkovića čaka v petek še ena tekma v Medulinu. V srečanju za tretje mesto na turnirju se bodo pomerili proti še enemu hrvaškemu prvoligašu. To bo Slaven iz Koprivnice.

Olimpija

Datum Tekma Strelci za Olimpijo 20. 1. Olimpija – Slask Vroclav (Pol/1) 28. 1. Olimpija – Krivbas (Ukr/1)

Maribor

Datum Tekma Strelci za Maribor 9. 1. Maribor : Istra 1961 (Hrv/1) 2:1 Soudani, Grlić 16. 1. Maribor – Dinamo Kijev (Ukr/1) 20. 1. Maribor – TSC Bačka Topola (Srb/1) 24. 1. Maribor – Jagiellonia Bialystok (Pol/1) 24. 1. Maribor – Zimbru (Mol/1)

Koper

Datum Tekma Strelci za Koper 11. 1. Koper : Tekstilac Odžaci (Srb/1) 3:2 Groznica 2, Omladič 18. 1. Istra 1961 (Hrv/1) – Koper 25. 1. Koper – Sarajevo (BiH/1) 26. 1. Koper – Rukh Viniki (Ukr/1)

Celje

Datum Tekma Strelci za Celje 18. 1. Celje – Osijek (Hrv/1) 25. 1. Celje – Široki Brijeg (BiH/1)

Bravo

Datum Tekma Strelci za Bravo 8. 1. Bravo : Kaiserslautern (Nem/2) 0:4 / 17. 1. Bravo – Hartberg (Avt/1) 24. 1. Bravo – Rukh Viniki (Ukr/1)

Mura

Datum Tekma Strelci za Muro 8. 1. Mura : Crvena zvezda (Srb/1) 2:4 Vizinger, Diogo Bezera 11. 1. Mura : Austria Dunaj (Avt/1) 1:2 Domjan 14. 1. Mura : Cracovia Krakov (Pol/1) 2:1 Pišek, Maroša 14. 1. Mura : Lokomotiv Leipzig (Nem/4) 3:3 Domjan 2, Lewis 17. 1. Mura – Železničar Pančevo (Srb/1)

Primorje

Datum Tekma Strelci za Primorje 8. 1. Rijeka (Hrv/1) : Primorje 1:1 Suljanović 12. 1. Gorica (Hrv/1) : Primorje 1:1 Babin 15. 1. Lokomotiva Zagreb (Hrv/1) : Primorje 0:0 / 17. 1. Slaven Koprivnica (Hrv/1) - Primorje 26. 1. Primorje – Široki Brijeg (BiH/1)

Radomlje

Datum Tekma Strelci za Radomlje 10. 1. Radomlje : Sesvete (Hrv/2) 2:2 Cukon, Vučenović 14. 1. Radomlje : Rijeka (Hrv/1) 1:0 Vokić 21. 1. Radomlje – Fehervar (Mad/1)

Domžale

Datum Tekma Strelci za Domžale 14. 1. Domžale : Osijek (Hrv/1) 1:2 Kranjčič 18. 1. Domžale – Bistrica (Slo/2) 24. 1. Domžale – WSG Tirol (Avt/1)

Nafta