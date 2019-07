Oslabljeni Liverpool čestital Dortmundu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nogometaši Borussia Dortmund so na pripravljalni tekmi s 3:2 premagali evropske klubske prvake.

Letošnji zmagovalci evropske lige prvakov v nogometu iz Liverpoola so ameriško turnejo odprli s porazom. Na prijateljski tekmi v Notre Damu so bili od njih boljši nogometaši iz dortmundske Borussie, ki so zmagali s 3:2 (1:1).

Za nemško ekipo so zadeli Paco Alcacer (3.), Thomas Delaney (53.) in Jacob Bruun Larsen (58.), za angleško pa Harry Wilson (35.) in Rhian Brewster (75./11 m).

Izbranci nemškega stratega na angleški klopi Jürgen Klopp so nastopili oslabljeni, manjkala sta Brazilca Roberto Firmino in Alisson, Egipčan Mohamed Salah in Senegalec Sadio Mane.

Liverpool bo naslednjo tekmo na ameriški turneji igral v nedeljo, na stadionu Fenway Park v Bostonu se bo pomeril s špansko Sevillo.

