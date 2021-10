Primož Gliha bo vodil reprezentanco Kosova proti Grčiji in Jordaniji

Nekdanji selektor slovenske nogometne reprezentance do 20 oziroma 21 let, Primož Gliha, bo na tekmah proti Grčiji in Jordaniji vodil nogometno reprezentanco Kosova, poročanje portala Telegrafi povzema današnje tiskano Delo.

Gliha se je novembra lani poslovil z mesta selektorja mlade izbrane vrste Slovenije. Priložnost je dobil v članski reprezentanci Kosova. S kosovsko nogometno zvezo je najprej sodeloval kot svetovalec reprezentance in strokovnega štaba na čelu s Švicarjem Bernardom Challandesom.

Prekinili so sodelovanje s Švicarjem

Nogometna zveza Kosova je po treh letih prekinila sodelovanje s švicarskim trenerjem. V kvalifikacijah za svetovno prvenstvo prihodnje leto v Katarju se Kosovo ni izkazalo. Kosovo ima na računu vsega štiri točke in je zadnje v skupini B s Švedsko, Španijo, Gruzijo in Grčijo.

Od prejšnje ekipe je tako na klopi Kosova ostal le Gliha, ki bo sklenil kvalifikacije na obračunu z Grčijo v Atenah (14. novembra), na klopi pa bo tudi za domačo prijateljsko tekmo z Jordanijo.

Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Kosovska nogometna zveza sicer v iskanju novega selektorja pogleduje tudi proti Nemčiji. Tako ni skrivnost, da bi si želeli slovitega Felixa Magatha, ni pa izključeno, da bo stalno mesto glavnega trenerja prevzel prav Slovenec Gliha, seveda če bo izpolnil pričakovanja vodstva zveze.

Štiriinpetdesetletni nekdanji slovenski reprezentant in član Olimpije, zagrebškega Dinama ter Mure je igralsko kariero preživel tudi v Franciji, Izraelu, na Japonskem in Madžarskem, v dresu slovenske izbrane vrste je odigral 28 tekem. Vodil je tudi mlajši slovenski selekciji do 18 in 19 let.