Primeri okužb pri Berićevem prvem floridskem tekmecu

Pri Nashvillu so dejali, da je bilo vseh pet igralcev pozitivnih šele po tem, ko so prišli v Orlando, kjer bodo izvedli turnir "MLS is back" (MLS je nazaj). Še štirje igralci bodo zaradi nejasnih rezultatov dodatno testirani. V ponedeljek se je Dallas odpovedal igranju na turnirju, ker je bilo pozitivnih deset njegovih igralcev in član osebja.

Prav tako se je igranju v Orlandu odpovedal tudi eden glavnih zvezdnikov lige Carlos Vela, najkoristnejši igralec minule sezone. Član LAFC se za pot na Florido ni odločil, ker si želi biti ob noseči ženi.

Odkar so v MLS, kjer ob Beriću igrajo še trije Slovenci - Aljaž Struna (Houston), Antonio Delamea Mlinar (New England) in Aljaž Ivačič (Portland) -, sporočili, da bodo nadaljevali sezono v Orlandu, se je število okužb v ZDA in posebej na Floridi zelo povečalo.

