Francozi pokazali mišice Italijanom, Slovenija pri nekdanjih "bratih" #video

Udeleženke svetovnega prvenstva odštevajo dneve do začetka spektakla v Rusiji, ljubitelji nogometa pa so navdušeni nad ogromnim številom prijateljskih tekem, s katerimi izbrane vrste skrbijo za formo pred vrhuncem leta. Ne manjka tudi medsebojnih obračunov med svetovnimi velesilami. Slovenska reprezentanca bo prvi pozitiven rezultat pod vodstvom Tomaža Kavčiča iskala zvečer v Črni gori.

V ponedeljek je evropska prvakinja Portugalska brez Cristiana Ronalda remizirala proti Tuniziji (2:2), Francija je doma premagala Irsko (2:0), Italija pa je v Švici premagala Savdsko Arabijo (2:1), ki bo odprla svetovno prvenstvo v Moskvi proti gostiteljici Rusiji. Po štirih letih je za Azzurre nastopil Mario Balotelli in dosegel zadetek.

Črna gora, ki bo danes gostila Slovenijo, se je v Zenici razšla z BiH, to vodi Robert Prosinečki, brez zadetkov. Varovanci srbskega trenerja Ljubiše Tumbakovića so zadržali vse napade gostiteljev, pri katerih je v napadu igral tudi zvezdnik Rome Edin Džeko.

Dvakratni svetovni prvaki Argentinci so na krilih Lionela Messija, ki je dosegel kar tri zadetke, s 4:0 premagal Haiti.

Gostiteljica SP 2018 Rusija je gostovala na Tirolskem in izgubila proti Avstriji (0:1). Rusi so poskrbeli za novo razočaranje, brez zmage so že šest tekem zapored. Letos so izgubili proti Braziliji, Franciji in slovenski severni sosedi, za katero je zmagoviti zadetek dosegel Alessandro Schöpf.

V četrtek je Senegal brez najboljšega igralca Sadia Maneja, strelca za Liverpool v nedavnem finalu lige prvakov v Kijevu, zgolj remiziral v Luksemburgu (0:0). Junak srečanja je bil vratar majhne evropske države Anthony Moris. Mane po naporni sezoni še ni začel priprav, dvoboj pa je spremljal s tribun.

Vrhunci srečanja v Nici med Francijo in Italijo:

V petek je bilo zelo zanimivo v Nici, kjer sta se udarili sosedi Francija in Italija. Galski petelini so bili boljši in štirikratne svetovne prvake premagali s 3:1. Najlepši zadetek je dosegel Ousmane Dembele v drugem polčasu.

Egipt se je brez poškodovanega Mohameda Salaha razšel s Kolumbijo brez zadetkov, BiH pa je pod vodstvom Prosinečkega na krilih trikratnega strelca Edina Višće presenetila Južno Korejo (3:1).

Slovenija v Podgorici

Tomaž Kavčič je na klopi Slovenije debitiral s porazom proti Avstriji, nato je ostal praznih rok še proti Belorusiji. Foto: Žiga Zupan/Sportida Današnji dan obeta pester nogometni spored. V Celovcu bo poskušala Avstrija presenetiti branilce svetovnega prvaka Nemčijo, Anglija se bo pomerila z Nigerijo, v Stockholmu bo skandinavski derbi med Švedsko in Dansko, v Bruslju se bosta udarili evropski velesili Belgija in Portugalska, v Podgorici pa bo Slovenija poskušala popraviti bled vtis z marčevskih srečanj pod vodstvom Tomaža Kavčiča.

V vrstah Slovenije zaradi takšnih in drugačnih razlogov ne bo nekaterih najboljših igralcev. Manjkali bodo Jan Oblak, Josip Iličić, Kevin Kampl, Robert Berić, Nejc Skubic in številni legionarji iz serie B, od državnega dresa pa se je poslovil Valter Birsa.

Prvi nastop za slovensko reprezentanco bi lahko vknjižilo kar nekaj kandidatov. To so Matic Kotnik, Gaber Dobrovoljc, Erik Janža, Matija Boben, Žan Majer, Amir Dervišević, Rudi Požeg Vancaš in Luka Zahović.

Brez največjih zvezdnikov bo nastopila tudi Črna gora. Ne bo Stevana Jovetića (Monaco), Stefana Savića (Atletico), Nikole Vukčevića (Braga), Mladena Božovića (Larissa), Emraha Klimente (Los Angeles Galaxy), Aleksandra Šćekića (Genclerbirligi), Marka Bakića (Belenenses), Mirka Ivanića (BATE Borisov), Vukana Savićevića (Slovan Bratislava) ...

Nedelja prinaša poslastico na Anfieldu v Liverpoolu, kjer se bosta pomerili petkratna svetovna prvakinja Brazilija in Hrvaška. Prvi pripravljalni nastop čaka tudi Španijo, ki bo v Villarrealu gostila Švico.

Prijateljske tekme se bodo v intenzivnem ritmu nadaljevale tudi v prihodnjem tednu.