Bosanskega diamanta ne bo v Celje

Slovenska nogometna reprezentanca bo v torek odigrala še zadnjo prijateljsko tekmo pred jesenskimi kvalifikacijami za SP 2026. Selektor Matjaž Kek bo proti BiH na razprodanem celjskem stadionu pogrešal kar nekaj prvokategornikov, podobno pa velja tudi za njegovega stanovskega kolega Sergeja Barbareza. Manjkalo bo ogromno zvezdnikov, tudi dolgoletni kapetan in strelski rekorder Edin Džeko. Danes bo na delu Kosovo, tekmec Slovenije v kvalifikacijah za SP. Pomeril se bo s Komori.

Na stadionu Z'dežele ni Slovenija gostovala že dolgo. Ker je zanimanje za ogled srečanja med "nekdanjimi brati" iz Jugoslavije, izbranimi vrstami Slovenije in BiH ogromno, tako da so prodane vse vstopnice, velja v torek pričakovati nogometni spektakel. Vseeno pa ljubitelji nogometa ne bodo dočakali na zelenici najboljših igralcev, kar jih lahko ponudita ti dve državi. Selektor Matjaž Kek bo najverjetneje podobno kot v Luksemburgu pogrešal kapetana Jana Oblaka, prvega napadalca Benjamina Šeška in stebra zvezne vrste Adama Gnezdo Čerina.

Na zadnji tekmi Slovenije je zmagoviti zadetek dosegel Tamar Svetlin, ki pozna odlično celjsko zelenico, saj je član slovenskih pokalnih zmagovalcev. Foto: Jure Banfi

Oslabljena pa bo tudi zasedba BiH. V soboto je stežka, komaj z 1:0, v kvalifikacijah za SP 2026 premagala San Marino. Edini zadetek je dosegel 39-letni "bosanski diamant" Edin Džeko, ki pa ne bo nastopil v Celju. Selektor Sergej Barbarez ga je nagradil s počitkom, podobno pa velja tudi za Ermina Bičakčića, Ermedina Demirovića in Ivana Šunjića. Ker so poškodovani Stjepan Radeljić, Haris Hajradinović in Martin Zlomislić, za nastop pa ni pripravljen niti Denis Huseinbašić, bo BiH v knežjem mestu zaigrala z zdesetkano postavo.

Slovenija bo lovila prvo zmago nad BiH, ki je v preteklosti dobila vse tri tekme na sončni strani Alp. V kvalifikacijah za SP 1998 je za Bežigradom zmagala z 2:1, nato pa bila v prijateljskih obračunih boljša še v Mariboru (4:3) in Stožicah (3:0). Dvoboj v Celju se bo začel v torek ob 18. uri.

Matjaž Kek je že vodil Slovenijo proti Bosni in Hercegovini. Leta 2008 je v Ljudskem vrtu izgubil s 3:4. Foto: Reuters

V torek bosta dejavna tudi preostala tekmeca Slovenije v kvalifikacijah za SP 2026. Švedska, ki tudi pogreša kopico najboljših igralcev, se bo pomerila z Alžirijo, Švica, ki se nahaja na severnoameriški turneji, pa bo gostovala pri ZDA.

