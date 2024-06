Mbappe odpira novo poglavje, nekdanji trener Olimpije na težki preizkušnji

Prijateljske tekme (sreda, 5. junij):

Strokovno vodstvo Slovenije na čelu s selektorjem Matjažem Kekom bo danes zagotovo podrobno spremljalo dvoboj med Dansko in Švedsko. Evropski prvaki iz leta 1992 so v zadnjih kvalifikacijah proti Kekovi četi na dveh tekmah osvojili štiri točke. Selektor Kasper Hjulmand se bo pomeril z rojakom, saj Švede vodi nekdanji odlični danski napadalec Jon Dahl Tomasson.

Danci so lani v Köbenhavnu Slovenijo premagali z 2:1, dvoboj v Ljubljani pa se je končal z remijem (1:1). Foto: Guliverimage

Galski petelini bodo v Metzu gostili Luksemburg, ki je letos nastopil v dodatnih kvalifikacijah za Euro 2024 in postavil zgodovinski uspeh, lani jeseni pa si privoščil boleč poraz s Portugalsko, ki je odmeval po svetu, saj je selecao brez Cristiana Ronalda ponižal najmanjšo članico Beneluksa kar z 9:0. Za Francoze bo prvič, odkar je tudi uradno postal član madridskega Reala, nastopil Kylian Mbappe.

Odkar je Robert Prosinečki prevzel vodenje Črne gore, so sokoli nepremagljivi. Najprej so z 2:0 premagali Belorusijo, nato z 1:0 še Severno Makedonijo. Danes čaka nekdanjega asa in trenerja Olimpije najzahtevnejši izpit, saj bo gostoval v Bruslju pri eni najmočnejših evropskih zasedb, v kateri ne manjka zvezdniških imen.

Robert Prosinečki bo danes vodil Črno goro proti eni najmočnejših evropskih reprezentanc. Foto: Vid Ponikvar/Sportida

Španija se bo v Badajozu pomerila z Andoro, vse drugo kot visoka zmaga rdeče furije pa bi bila veliko presenečenje. Festival zadetkov pričakujemo tudi na srečanju med Slovaško in San Marinom.

