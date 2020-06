Pri ukrajinskemu klubu kar 25 okuženih

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ukrajina ima je do zdaj imela 24.340 primerov okužbe, 727 ljudi je umrlo.

Ukrajina ima je do zdaj imela 24.340 primerov okužbe, 727 ljudi je umrlo. Foto: Reuters

Pri ukrajinskemu nogometnemu klubu Karpatiju iz Lvova so postavili svojevrsten rekord. Kar 25 nogometašev in članov osebja je bilo na testiranjih okuženih z novim korona virusom, zato je morala vsa ekipa v karanteno za najmanj 14 dni, poroča AFP.

Vse tekme, ki bi jih moral klub odigrati po nadaljevanju prvenstva, so prestavili, ekipa ne sme niti trenirati, kljub temu, da večina nima nobenih simptomov bolezni.

Iz Karpatija so sporočili, da so svoje člane testirali po lastni želji, opozorili pa so tudi druge klube, da postopajo enako odgovorno.

Karpati je prestavil že nedeljsko, prvo tekmo po prekinitvi, obračun proti mestnemu tekmecu Lvovu, saj so že takrat dobili sporočilo, da je nekaj ljudi okuženih.

Ukrajina ima je do zdaj imela 24.340 primerov okužbe, 727 ljudi je umrlo.

Preberite še: