Družinska tragedija velikana italijanskega nogometa

Gennaro Gattuso žaluje za svojo pet let mlajšo sestro. Foto: Reuters

Po hudi in redki bolezni je pri vsega 37 letih umrla sestra legendarnega nekdanjega italijanskega nogometaša, svetovnega prvaka z Italijo in evropskega prvaka z Milanom, zdajšnjega trenerja Napolija Gennara Gattusa.

Corriere dello Sport poroča o družinski tragediji enega od tistih, ki so najbolj zaznamovali italijanski nogomet v tem stoletju. Mlajša sestra 42-letnega Gennara Gattusa, 37-letna Francesca, je umrla, potem ko je bila zaradi hudih zdravstvenih težav že štiri mesece na intenzivnem oddelku bolnišnice v Busto Arsiziu, mestu 20 kilometrov zahodno od Milana. Prestala je niz operacij, a ji zdravniki na žalost niso mogli pomagati.

Gattuso je za žalostno vest izvedel med treningom Napolija, manj kot tri tedne pred nadaljevanjem sezone italijanskega prvenstva, ki se bo spet začelo 20. junija. Napoli, na klop katerega je legendarni nekdanji italijanski reprezentant sedel decembra lani, je sicer na šestem mestu prvenstvene lestvice, čaka pa ga tudi še povratna tekma osmine finala lige prvakov proti Barceloni. Na prvi tekmi je konec februarja, tik pred izbruhom pandemije novega koronavirusa, v Neaplju proti Lionelu Messiju in druščini remiziral z 1:1.

Italijan, ki je nogometne čevlje v kot pospravil leta 2013, potem pa se posvetil trenerski karieri, je za Italijo zbral 73 nastopov in z njo leta 2006 osvojil naslov svetovnega prvaka. Z Milanom, pri katerem so se že oglasili z besedami sočutja za svojega nekdanjega legendarnega člana, se je v 12 letih veselil dveh naslovov evropskega prvaka. V rdeče-črnem dresu je na vrh Evrope stopil v letih 2003 in 2007.