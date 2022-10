Na prvih štirih tekmah kar 16 golov, pa je dal Haaland samo enega

Na prvih štirih tekmah 10. kroga angleške premier lige je padlo kar 16 golov. Največ so jih zabili nogometaši Newcastla, ki so s 5:1 premagali Brentford. S štirimi goli razlike je slavil tudi Manchester City. Za zmago s 4:0 proti Southamptonu je norveški stroj za gole Erling Haaland zabil "samo" enega.

V desetem krogu angleškega prvenstva bo sicer največ oči uprtih v nedeljski obračun na stadionu Emirates, kjer se bosta pomerila vodilni Arsenal in Liverpool, ki pa sezone ni začel po svojih željah. Medtem ko so topničarji z 21 točkami in le enim porazom po osmih izjemno startali v novo sezono, pa so redsi na drugi strani, s sicer odigrano tekmo manj, le pri desetih točkah.

Angleško prvenstvo, 10. krog: Sobota, 8. oktober:

Bournemouth : Leicester City 2:1 (0:1)

Chelsea : Wolverhampton 3:0 (1:0)

Manchester City : Southampton 4:0 (2:0)

Newcastle United : Brentford 5:1 (2:0)



18.30 Brighton & Hove Albion - Tottenham Nedelja, 9. oktober:

15.00 Crystal Palace - Leeds

15.00 West Ham - Fulham

17.30 Arsenal - Liverpool

20.00 Everton - Manchester United Ponedeljek, 10. oktober:

21.00 Nottingham - Aston Villa