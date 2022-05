Šok v tretji minuti, na koncu je Kloppu le odleglo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V angleški premier ligi je sredi tega tedna na sporedu nekaj zaostalih tekem. Na zelenici sta tudi oba kandidata za naslov prvaka: v torek zvečer je Liverpool z 2:1 premagal Aston Villo in se s tekmo več izenačil z vodilnim Manchestrom Cityjem, ki pa v sredo gostuje v Wolverhamptonu.

Do konca angleškega prvenstva so le še 37. in 38. krog ter nekaj zaostalih tekem.

Aston Villa je bila 11. na lestvici in imela 40 točk manj od Liverpoola. A je bila tekma vseeno v središču pozornosti. Trener Ville je namreč legenda Liverpoola, Steven Gerrard. Danes 41-letni Gerrard je za klub z Anfielda med letoma 1998 in 2015 odigral več kot 500 tekem. Villa je njegov drugi članski klub, ki ga vodi kot glavni trener. Med letoma 2018 in 2021 je treniral Glasgow Rangers.

"Moja naloga je, da osvojim tri točke," je pred tekmo dejal Gerrard. In Douglas Luiz je Villo povedel v vodstvo že v tretji minuti. Pravi šok za trenerja redsov Jürgena Kloppa. So pa gostje z golom Joela Matipa izenačili le tri minute pozneje. Po odmoru je domačim nekoliko pošla sapa in Liverpool je ohranil upanje na četvorček lovorik. Za zmago z 2:1 je v 65. minuti zabil Sadio Mane.

Angleško prvenstvo, zaostale tekme: Torek, 10. 5.:

Aston Villa : Liverpool 1:2 (1:1) Sreda, 11. 5.:

Leeds United - Chelsea

Leicester - Norwich

Watford - Everton

Wolverhampton - Manchester City Četrtek, 12. 5.:

Tottenham - Arsenal