Predsednik po polomu na el clasicu zadovoljen, Dončića ni bilo ob njem

Božični nagovor Florentina Pereza

Real je po zadnjem porazu verjetno izgubil že vse možnosti za ubranitev naslova prvaka, saj zdaj, resda s tekmo manj, za Barcelono v španskem prvenstvu zaostaja že 14 točk. Kljub porazu na zadnji tekmi v letošnjem letu so lahko pri Realu ob pogledu na leto 2017 zelo zadovoljni.

Za njimi je 12 mesecev, v katerih so osvojili vse, kar se je osvojiti dalo. Postali so evropski prvaki in prvi ubranili naslov v ligi prvakov. Po petih letih so dočakali tudi nov prvenstveni naslov. Ob tem so na police klubskih vitrin ponosno postavili še pokale za naslov klubskega svetovnega, evropskega superpokalnega in španskega superpokalnega prvaka.

Predsednik v družbi trenerjev, nogometašev in košarkarjev ob božičnem nagovoru navijačev Reala. Foto: Getty Images

Najboljše leto v 115-letni klubski zgodovini

"Leto 2017 je bilo v znamenju Reala, nikoli ga ne bomo pozabili. Za nami je najboljše leto v 115-letni klubski zgodovini. Naši navijači so lahko uživali," je ob predbožičnem nagovoru povedal Florentino Perez, ki so mu družbo delali trenerja nogometne in košarkarske ekipe Reala ter nekaj nogometašev oziroma košarkarjev. Slovenskega reprezentanta Luke Dončića ni bilo, saj je nekaj prostih dni izkoristil za skok v Slovenijo.

"Madridčani smo ponosni na svojo ekipo in trenerja Zinedina Zidana. Oni so del legende o Realu, ki jo skupaj uspešno pišemo. Najpomembneje je, da smo vse te uspehe dosegli skupaj in predstavljali vrednote, ki so značilne za Real," je še dejal prvi mož Reala ter za konec vsem navijačem Madridčanov zaželel vesele božične in novoletne praznike.