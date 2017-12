Messi postavil nove mejnike, prehitel Ronalda in odšel na dopust

Po zmagi Barcelone v Madridu s 3:0

Lionel Messi je pri sobotni veliki zmagi Barcelone na Santiagu Bernabeu s 3:0, po kateri so Katalonci Realu v španskem prvenstvu pobegnili za velikih 14 točk, postavljal nove mejnike. Argentinec je v zadnji tekmi letošnjega leta blestel in poskrbel, da bo lahko med božičnimi in novoletnimi prazniki užival.

Čeprav je Cristiano Ronaldo v letošnjem letu postal svetovni, evropski in španski prvak, v svoje vitrine pa postavil še drugo zlato žogo v nizu in peto skupaj, ga je njegov veliki tekmec iz Barcelone za konec leta zasenčil.

Medtem ko se svet, glasni so seveda predvsem navijači Barcelone, norčuje iz Portugalčeve zapravljene velike priložnosti pri izidu 0:0 v prvem polčasu, ko je zgrešil žogo in se osmešil, njegovega tekmeca v konkurenci za najboljšega nogometaša na svetu častijo.

Cristiana Ronalda je zasenčil. Foto: Getty Images Lionel Messi je bil prvo ime tokratnega el clasica. V 64. minuti je praktično odločil zmagovalca, ko je poskrbel za izključitev Danija Carvajala in enajstmetrovko, ki jo je spremenil v vodstvo gostov z 2:0. Potem je v zaključku tekme podal še za gol Aleixa Vidala za končni izid 3:0 in zaokrožil sijajno predstavo, v kateri ni manjkalo preigravanj in natančnih podaj.

"Sijajno, da smo leto zaključili s tako pomembno zmago na el clasicu! Objemi in srečen božič za vse vas," je po tekmi na svojem Facebook profilu zapisal s 15 goli z naskokom najboljši strelec v španskem prvenstvu ta hip, ki je z novim golom še dodatno ušel Ronaldu, ki je v tej prvenstveni sezoni zanj nenavadno neučinkovit. Portugalec, ki je v preostalih tekmovanjih sicer zabil kar 12 golov, je do zdaj zadel samo štirikrat.

Primerjava Lionela Messija in Cristiana Ronaldo:

-Lionel Messi v letu 2017 in v sezoni 2017/18:

Število tekem: 64 / 25

Število golov: 54 / 19

Število podaj: 16 / 7

-Cristiano Ronaldo v letu 2017:

Število tekem: 60 / 22

Število golov: 53 / 16

Število podaj: 13 / 3

S 25. golom na el clasicu je prehitel legendarnega Nemca

Veselje po 25. golu na el clasicu. Foto: Getty Images Messi je z novim golom na tekmah proti Realu le še izboljšal svoj rekord na najpomembnejšem derbiju španskega in verjetno tudi svetovnega nogometa. Zdaj je že pri številki 25, na drugem mestu je legendarni nekdanji as Reala Alfredo Di Stefano. Prvi je tudi po podajah. Tokratna za prvi prvenstveni gol Vidala v tej sezoni je bila že njegova 13.

Z golom z enajstmetrovke je 30-letni argentinski super zvezdnik postavil še en mejnik. Zdaj je že pri 526 golih v majici Barcelone, za katero igra že 14. sezono v nizu, in rekorder po številu zadetkov na isti klub. Do tokratne tekme v Madridu si je prvo mesto s 525 goli delil z legendarnim Nemcem Gerdom Müllerjem, k je med letoma 1964 in 1975 navduševal, oblečen v majico Bayerna Münchna.

Da je Messi na prihajajoč praznični dopust – Barcelono nova tekma čaka 4. januarja v španskem pokalu – odšel še boljše volje, je zagotovo poskrbel še en podatek. Z zadnjim golom je po številu golov v letošnjem koledarskem letu prehitel Ronalda. Bil je njegov 54., Portugalec je ostal pri številki 53.

Kdo je boljši? Lionel Messi 89,53% +

Cristiano Ronaldo 10,47% +

Zidane se je moral zagovarjati, Marcelo je dvignil prah

Zinedine Zidane je spet izgubil. Foto: Getty Images Po novem prvenstvenem porazu, po katerem so praktično že izgubili možnosti za ubranitev naslova, so pri Realu seveda nezadovoljni in tudi na udaru kritikov. Kar nekaj jih je seveda deležen trener. Tudi zaradi tega, ker se javnost sprašuje, zakaj je v igro od prve minute presenetljivo uvrstil Hrvata Matea Kovačića, na klopi pa pustil domačega asa Isca, ki ni odigral niti minute.

"Izbral sem začetno enajsterico in to je to. Kovačić je čuval Messija in to delo opravljal zelo dobro. Tako sem se odločil pred tekmo in pika," je razložil Zinedine Zidane, ki še vedno verjame, da dela dobro. "Po porazu z 0:3 se seveda počutim slabo, a še vedno sem prepričan, da delamo dobro. Ostali bomo na svoji poti, ni trenutek za norenje. Ne bo sprememb," je še povedal Francoz, sicer legenda kluba, ki je v dveh letih v klub prinesel kopico lovorik, tudi dva naslova evropskega prvaka.

"Razvadili smo vas in zdaj pričakujete, da moramo vedno zmagati," pa so besede branilca Marcela, ki jih je izrekel v mešani coni takoj po tekmi in so v Španiji dvignile precej prahu. Ni namreč povsem jasno, komu so bile namenjene. Novinarjem ali navijačem. "Špansko prvenstvo je najboljše na svetu. Težko je zmagovati. Včasih zmagaš, drugič izgubiš," je še povedal Brazilec.

El clasico je videlo 800 milijonov ljudi

Odločitev vodstva tekmovanja, ki je termin tokratnega el clasica zaradi velikega in predvsem vse bolj pomembnega azijskega trga tokrat postavilo na nevsakdanjo 13. uro, se je obrestoval.



Po informacijah, ki prihajajo iz Španije, naj bi si tokratni obračun Reala in Barcelone, slika s Santiaga Bernabea je šla v kar 182 držav, ogledalo kar 800 milijonov ljudi po vsem svetu.

Pri Barceloni pravijo, da nič še zdaleč ni odločenega

Veliko boljše volje so bili seveda gostje. "Igrali smo zelo dobro. Oni so bili boljši na začetku sezone, tokrat smo zmagali mi. Tako je to v nogometu. Pridejo vzponi in padci," je povedal trener Barcelone Ernesto Valverde, ki je na začetku sezone proti Realu izgubil obe tekmi v španskem superpokalu.

Ernesto Valverde svari pred tem, da prvenstvo še zdaleč ni odločeno. Foto: Getty Images

"Ne bi rekel, da imamo eno roko že na pokalu za naslov španskega prvaka. Čaka nas še dolga pot," evforijo miri nekdanji trener Athletic Bilbaa, ki je v Barcelono prišel pred začetkom sezone.

Podobno je po tekmi govoril tudi Luis Suarez. "Res je, da imamo 14 točk prednosti, a ima Real tekmo manj. Potem so tu še Valencia, Atletico …. Nič še ni odločenega. Nismo še niti na polovici prvenstvene sezone," je povedal Urugvajec, ki je dosegel prvi gol na tekmi. "Igrali smo zelo kolektivno od prve do zadnje minute. Vesel sem, da sem zadel, a še veliko boljše volje sem zaradi tega, kako dobro smo igrali," je še dejal.