Pred zagonom nogometa na Otoku osem pozitivnih primerov v drugi ligi

Vodstvo angleških nogometnih lig (EFL) je objavilo rezultate zadnjega testiranja nogometašev na covid-19. Po 2213 testih so našli osem pozitivnih primerov iz šestih klubov iz angleškega championshipa, drugega ranga angleške nogometne piramide, so sporočili v izjavi za javnost.

"Igralci in osebje kluba, ki so bili pozitivni na novi koronavirus, bodo v samoosamitvi po zdravstvenih predpisih stroke in EFL, negativni na covid-19 pa bodo lahko normalno trenirali," so še zapisali na uradni spletni strani tekmovanja.

Obenem so opravili tudi testiranja v tretjem in četrtem rangu angleških tekmovanj, zabeležili pa so štiri pozitivne primere v tretji ligi.

V angleški prvi ligi so v sedmih krogih testiranj od sredine maja do 9. junija zabeležili 14 pozitivnih primerov okužbe z virusom SARS-CoV-2 po skoraj 7500 opravljenih testih.

Nogometaši v angleškem prvenstvu bodo danes nadaljevali ligo. Na sporedu bosta zaostali tekmi 28. kroga med Aston Villo in Sheffield Unitedom ter Manchester Cityjem in Arsenalom.

Tekmovanje v drugem rangu angleškega nogometa se bo nadaljevalo 20. junija.