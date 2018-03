Pred vrati nov žalosten dan za Italijo?

Pred sredinima tekmama lige prvakov

Potem ko sta se v torek v četrtfinale lige prvakov že prebila Real in Liverpool, bomo danes dobili še dva potnika med osem najboljših. Na Wembleyju bo Tottenham skušal izločiti lanskega finalista Juventus. Prva tekma v Torinu se je končala neodločeno (2:2), zato trenutno veliko bolje kaže Londončanom. Manj zanimivo bo v Manchestru, City je že v Baslu zmagal s 4:0 in glede na formo sinjemodrih lahko rečemo, da švicarskega prvaka ne more rešiti niti čudež.

Prva poslastica se obeta v Londonu. Prav nič še ni odločeno. Stara dama je imela v Torinu vse v svojih rokah in v prvem polčasu prve četrtfinalne tekme razbila Tottenham, na žalost navijačev Juventusa pa je Gonzalo Higuain ob dveh zadetkih zgrešil še dve izjemni priložnosti za vodstvo s kar 4:1.

Ena izmed teh je bila tudi enajstmetrovka, Londončani pa so veliki napaki kaznovali v drugem delu in izid izenačili na 2:2, kar jim pred nocojšnjo tekmo daje veliko prednost. Za napredovanje jim zadostuje vsaka zmaga oz. remi z 0:0 ali 1:1.

Pochettino: Zdaj nas bolj spoštujejo

Mauricio Pochettino priznava, da so imeli v Torinu tudi nekaj sreče. Foto: Reuters "Vedno potrebuješ nekaj sreče. Ko so na prvi tekmi zgrešili enajstmetrovko, smo dobili dodatno moč in na koncu iztržili ugoden rezultat," se prve tekme spominja trener Londončanov Mauricio Pochettino.

Argentinec na klopi Tottenhama je odločen, da doma dokončajo posel. "Juventus je izjemna ekipa, a smo v odlični formi. V zadnjih dveh sezonah smo naredili velik korak naprej, po zmagah nad Realom in Borussio pa nas nasprotniki bolj spoštujejo. Pred nami je velik izziv, a tega se veselimo," je dodal.

Napake ga le motivirajo

Če bo Tottenham pokazal tisto, kar kaže v angleški ligi, bo za zebre iz Torina zelo težko. To bi pomenilo najbrž tudi zadnjo tekmo v ligi prvakov za legendarnega Gianluigija Buffona in nov žalosten dan za Italijo. To nikakor ne bo slovo, ki si ga tako velik igralec, kot je 40-letni vratar, zasluži.

Gianluigi Buffon se strinja, da sta dva zadetka, ki so ju prejeli doma, preveč. Foto: Reuters

"Niti pomislil nisem na to, da bo to zadnja tekma. Že po naravi sem velik optimist in verjamem, da to ne bo moja zadnja tekma v ligi prvakov," izpad v osmini finala ne pride v poštev za Buffona, ki je na prvi tekmi tudi sam naredil napako in bil glavni krivec za izenačujoči zadetek Christiana Eriksena.

"To me le dodatno motivira, da že na naslednji tekmi pokažem, da lahko še vedno tekmujem na najvišji ravni," je odločena zapreti usta vsem kritikom vratarska legenda, ki je kljub slabšemu izhodišču prepričana, da Juve ni brez možnosti.

"Vemo, kako močen je Tottenham predvsem v napadu, in vedeli smo, da obstaja velika možnost, da prejmemo zadetek. Dva zadetka sta preveč, a ni še konec. Vse imamo še v svojih rokah."

Zadetek po napaki velikega Buffona:

Tottenham - Juventus /2:2/ Tekma se bo na Wembleyju v Londonu začela ob 20.45; sodnik: Szymon Marciniak (Poljska) Verjetni začetni postavi: Tottenham: Lloris; Trippier, Sanchez, Vertonghen, Davies; Dier, Dembele; Son, Alli, Eriksen; Kane;

Manjkata: Aurier, Alderweireld Juventus: Buffon; Lichtsteiner, Benatia, Chiellini, Alex Sandro; Khedira, Pjanić, Matuidi; Dybala, Douglas Costa, Higuain

Manjkajo: Cuadrado, Bernardeschi, Mandžukić, De Sciglio, Pinsoglio

Švicarji vedo, koliko je ura, Guardiola ostaja resen

Pep Guardiola poudarja, da je v nogometu vse mogoče. Foto: Reuters Čeprav so se Švicarji že predali in opevajo dejstvo, da so marca še vedno v ligi prvakov, trener Cityja Pep Guardiola v slogu največjih ustavlja konje in poudarja, da se bo kljub velikanski prednosti resno lotil tudi povratne tekme.

"V nogometu je mogoče vse. Lahko dobimo rdeči karton in Basel zabije zadetek ali dva in vse se zaplete. Smo skoraj v četrtfinalu, smo skoraj angleški prvaki, a za zdaj nismo niti eno niti drugo. Moramo biti mirni in opraviti delo do konca," pravi Guardiola, ki je na novinarski konferenci spet nosil znamenito rumeno pentljo. Ta je v zadnjem času na Otoku dvignila veliko prahu.