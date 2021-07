Pred novo evropsko oviro opozoril na glavno težavo

Muro po spodrsljaju na uvodu v 1. SNL, kjer so slovenski prvaki izgubili z 0:3 proti Taboru, čaka tekma drugega kroga kvalifikacij za ligo prvakov. Muraši se bodo ob 20.00 na Fazaneriji pomerili z bolgarskim prvakom Ludogorcem. "Izredno zahteven nasprotnik in izredno kakovostna ekipa z velikim finančnim vložkom lastnikov. Čeprav je Ludogorec favorit, bomo tudi sami čutili pritisk. Če bomo šli v tekmo brez pritiska, ne bo v redu," pred tekmo opozarja strateg Mure Ante Šimundža.

Pred slovenskim prvakom Muro je nova preizkušnja v kvalifikacijah za ligo prvakov. Sobočani so Škendijo izločili z zmago z 1:0 v gosteh in s 5:0 doma. Toda tokrat Muro, ki ima na Transfermarktu vrednost 7,61 milijona evrov, čaka uglednejši tekmec iz Bolgarije, ki ima ekipo, vredno 39,2 milijona evrov. Bolgari so v 1. krogu izločili beloruskega prvaka Šahtjor Soligorsk s skupnim izidom 2:0.

Pred slovenskim prvakom Muro je nova preizkušnja v kvalifikacijah za ligo prvakov. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

"Izredno zahteven nasprotnik in izredno kakovostna ekipa z velikim finančnim vložkom lastnikov. Naš tekmec ima zagotovo velika pričakovanja, in to bo za nas velika preizkušnja. Čeprav je Ludogorec favorit, bomo tudi sami čutili pritisk. Če bomo šli v tekmo brez pritiska, ne bo v redu. Najbolj pomembno je, da vsak pri sebi razčisti zadeve. Na tekmi s Taborom smo zanemarili taktično kulturo, kar nas je "krasila" v prejšnji sezoni. Želimo si čim dlje ostati v Evropi. Odigrati moramo čim bolje, in to sami zase, odgovoriti moramo na zahteve te evropske preizkušnje in upoštevati individualne kakovosti posameznikov," je pred tekmo prepričan strateg Mure Ante Šimundža.

Stavijo na ekipno igro

Stavijo na moštveno igro. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida V Murinih vrstah so prepričani, da lahko tako kakovostnega tekmeca, kot je Ludogorec, premagajo le z izjemno moštveno predstavo. "'Krasiti' nas mora ekipna igra, a tudi Ludogorec igra kolektivno. Hkrati pa imajo predvsem na defenzivnih položajih igralce, ki lahko samo z eno potezo rešijo tekmo. Moramo pokazati svojo požrtvovalnost in tudi željo, da zaigramo drug za drugega. Tudi mi imamo določene individualne kakovosti, ki lahko pridejo na površje in se združijo z ekipo," je prepričan Murin strateg.

Ludogorec je sicer že deset sezon zapored bolgarski prvak, v novo sezono državnega prvenstva pa bo krenil ta konec tedna. Bolgarski klub pa ima veliko izkušenj tudi v evropskih tekmovanjih. Ludogorec je dvakrat v zgodovini igral v rednem delu lige prvakov (v sezonah 2014/15 in 2016/17), v ligi Europa pa se je v sezoni 2013/14 prebil med najboljših 16 ekip, tudi lani je igrali v skupinskem delu tekmovanja, kjer je na obračunih z LASK, Tottenhamom in Antwerpnom na vseh šestih obračunih ostal praznih rok.

