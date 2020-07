Pred Janom Oblakom je pestro obdobje. Bo poskrbel za svetovni rekord?

Po tem, ko so Jana Oblaka pred dnevi povezovali z odhodom v Chelsea, so se zdaj na Otoku razširile govorice, da si ga v svojih vrstah nadvse želi še en tamkajšnji velikan, Manchester United. Če bo odšel, bo skoraj zagotovo poskrbel za svetovni rekord. Pri Atleticu Madridu ga za manj kot 120 milijonov evrov, kolikor znaša njegova odkupna klavzula, ne bodo spustili iz rok.

Jan Oblak spada med najboljše nogometne vratarje na svetu, kar v klubskem dresu dokazuje tudi v tej sezoni, sploh v obdobju po koronaprekinitvi. Od sredine junija, ko se je v Španiji vrnil nogomet, je z Atleticom Madridom, s katerim je bil takrat na prvenstveni lestvici na mestih, ki niso zagotavljala lige prvakov, dosegel sedem zmag na 11 tekmah. Izgubili Madridčani v tem obdobju niso niti enkrat, prvenstvo so končali na tretjem mestu. Slovenski vratar je v tem času prejel samo pet zadetkov in na kar sedmih tekmah svojo mrežo ohranil nedotaknjeno.

Madridčani so si mesto v najmočnejši evropski nogometni ligi v novi sezoni torej zagotovili, a še pred tem bodo poskušali čim več postoriti v tej sezoni lige prvakov, v kateri so si pred koronakrizo prav po zaslugi sijajne predstave Oblaka na Anfieldu zagotovili mesto med najboljšo osmerico. V četrtfinalu jih čaka RB Leipzig Kevina Kampla, proti kateremu bodo izraziti favoriti.

Bo Chelsea nakupovalno norijo nadaljeval s Slovencem?

Oblaka so že v preteklosti povezovali s številnimi klubi, sploh lani, ko se je v Španiji veliko razglabljalo o njegovem podaljšanju pogodbe, ki ga je naposled aprila le podpisal. Z Atleticom ima bogato pogodbo, veljavno do leta 2023, po kateri naj bi na leto zaslužil kar deset milijonov evrov. Če je mogoče verjeti informacijam, ki jih v zadnjih tednih v javnost servirajo nekateri angleški mediji, bi bilo lahko poletje 2020 spet pestro, kar zadeva njegovo morebitno selitev, s katero se je že večkrat spogledoval.

Se bo res preselil na Otok, kjer je v dresu Atletica že navduševal? Fotografija je s povratne tekme osmine finala lige prvakov proti Liverpoolu na Anfieldu. Foto: Reuters

Pred dnevi so ga povezovali s selitvijo v Chelsea, ki v zadnjem času razmetava z denarjem in je k sebi letos že pripeljal nemškega napadalca Tima Wernerja, za katerega je RB Leipzigu odštel 53 milijonov evrov, in maroškega zvezdnika Hakima Ziyecha, za katerega je Ajaxu nakazal 40 milijonov evrov. Pred prihodom v London je tudi mladi zvezdnik nemškega nogometa Kai Havertz, ki navdušuje v majici Bayerja Leverkusna. Tudi on seveda ne bo poceni.

Frank Lampard, ki vihti trenersko palico na Stamford Bridgeu, naj bi si zdaj za novo sezono nadvse želel k sebi zvabiti še Oblaka in ob branilcu, ki ga prav tako išče, izpolniti igralsko križanko za sezono 2020/21. S Špancem Kepo Arrizabalago, za katerega je Athletic Bilbau pred dvema letoma Chelsea odštel kar 80 milijonov evrov, kar je za vratarja svetovni rekord, v Londonu namreč niso zadovoljni.

Legenda Man Utd: Zamenja ga lahko le Jan Oblak

Prav dejstvo, da njihov vratar v zadnjem času ne blesti in je tarča vse glasnejših kritik, pa je tisto, zaradi katerega so Oblaka spet začeli povezovati tudi z drugim otoškim nogometnim velikanom. Pri Daily Mailu pišejo, da se za slovenskega nogometnega zvezdnika resno zanimajo pri Manchester Unitedu. Njegova vrata sicer že skorajda desetletje brani še en Španec, David De Gea, a v zadnjem obdobju to počne vse slabše, zato naj bi na Old Traffordu iskali zamenjavo zanj in pogledovali predvsem proti Madridu.

Kakšen je pogled v prihodnost z naskokom najbolj cenjenega slovenskega nogometaša na svetu? Foto: Reuters

"Edini, ki bi ga lahko zamenjal, je Jan Oblak," je te govorice po novi slabi predstavi španskega vratarja pri nedeljskem porazu v polfinalu pokala FA prav proti Chelseaju v televizijskem studiu dodatno zanetil eden izmed legendarnih nekdanjih nogometašev Manchester Uniteda Rio Ferdinand in tudi on nakazal, v kateri smeri je treba iskati rešitve.

Toda naloga ne bo lahka. Pri Atleticu, pri katerem ima Oblak vse pomembnejšo vlogo, v tej sezoni je postal namestnik kapetana, prav tako pa je zelo priljubljen med navijači, ga ne nameravajo izpustiti za vsako ceno. Čeprav naj bi bil odhodu iz Madrida zaradi želje po še večjih izzivih, kot pišejo Otočani, naklonjen tudi Oblak, imajo škarje in platno pri njegovi morebitni selitvi še vedno v rokah v vodstvu kluba. Atletico ga za manj kot 120 milijonov, kolikor znaša njegova odkupna klavzula, namreč ne namerava prodati. To pa je vsota, ki je morda tudi za najuspešnejši angleški klub previsoka.

Če ne bo oziroma se bo v igro za slovenskega reprezentanta vmešal kdo izmed evropskih nogometnih bogatašev, ki ima še več denarja, pa je razplet jasen. Za enega od najboljših vratarjev na svetu bo moral odšteti 120 milijonov evrov in Oblak bo postal nov svetovni rekorder …