Portugalski strateg popihal na dušo Liverpoolčanov, a opozarja: Vse je še mogoče

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Pred povratno tekmo četrtfinala lige prvakov med Portom in Liverpoolom

Danes bosta v ligi prvakov znana še zadnja polfinalista. Liverpool bo na povratnem obračunu s Portom na Portugalskem branil prednost z 2:0 s prve tekme. Čeprav v taboru portugalskih prvakov nimajo lepih spominov na zadnje obračune z Liverpoolom, pa trener Porta Sergio Conceicao verjame v uspeh in preboj v polfinale, nekaj dodatnega optimizma portugalskemu strategu vliva tudi vrnitev dveh ključnih igralcev Porta. "Šli bomo na zmago, tako kot vsako tekmo," pa na drugi strani obljublja trener Liverpoola Jürgen Klopp.

Če je bil v lanski sezoni osmine finala dvoboj med Liverpoolom in Portom praktično odločen že po prvi tekmi, ki jo je Liverpool dobil s 5:0, je letos zgodba nekoliko drugačna. Liverpool bo na povratni tekmi na Portugalskem branil prednost dveh zadetkov. Na Anfieldu sta se pred dobrim tednom dni med strelce vpisala Naby Keita in Roberto Firmino, a tudi gostje iz Porta so bili nekajkrat zelo blizu zadetka.

Tako Porto kot Liverpool sta v zadnjem času v dobri formi. Obe ekipi bijeta tudi boj za naslov državnih prvakov. Porto je po 29 krogih portugalskega prvenstva po točkah na vrhu izenačen z Benfico, Liverpool pa ima po 34 krogih angleškega prvenstva z odigrano tekmo dve točki naskoka pred Manchester Cityjem. Porto je v zadnjem krogu portugalskega prvenstva s 3:0 porazil Portimonense, Liverpool pa je v derbiju kroga angleškega prvenstva ugnal Chelsea (2:0).

Liverpoolova napadalna trojka Mohamed Salah, Roberto Firmino in Sadio Mane v tej sezoni kaže odlične predstave. Foto: Reuters

Klopp previden, vračata se Pepe in Herrera

Liverpool ima pred povratno tekmo vsaj na videz visoko prednost, a trener Redsov Jürgen Klopp opozarja, da je četrtfinale še daleč od odločenega. "Če bi bila situacija obrnjena in bi mi lovili zaostanek z 0:2, bi se predali? Seveda ne, napadli bi na vso moč. Vem, da nogometaši Porta razmišljajo enako. Vedno igrajo na vse ali nič, na tribunah bodo imeli odlično podporo. Verjamem, da bodo od prvega sodnikovega žvižga napadli na vse ali nič," je prepričan strateg Liverpoola.

"Šli bomo na zmago, tako kot vsako tekmo. Ne bo nam lahko, a dali bomo vse od sebe," obljublja Klopp, ki bo znova lahko računal na Andrewa Robertsona, ki je imel na prvi četrtfinalni tekmi prepoved nastopa zaradi rumenih kartonov. V ekipo Porta se po enaki kazni vračata Pepe in Hector Herrera.

V ekipo Porta se vrača branilec Pepe. Foto: Reuters

"Pepe in Herrera sta ključna igralca Porta, zagotovo bodo prikazali še boljšo predstavo kot na Anfieldu. A ostajamo samozavestni, trenutno igramo dobro, želimo prikazati dober nogomet in se boriti za vsako žogo," pravi Klopp.

"Liverpool je najboljši klub na svetu"

Drugi trener Porta Sergio Conceicao pred povratno tekmo ni skoparil s pohvalami na račun četrtfinalnega nasprotnika. "Liverpool je na trenutke zagotovo najboljša ekipa na svetu, a verjamem v preobrat. Liverpoolčani igrajo res lep in dinamičen nogomet. Morali bomo igrati odlično v obrambi, prikazati moramo stabilno igro vseh 90 minut. Če bomo vztrajni, kot smo bili v osmini finala proti Romi, verjamem, da Liverpoolu ne bo lahko," je prepričan Portugalec na klopi Porta.

"Za ekipo, ki je odlična v napadu, zaostajamo dva zadetka. Če ne bomo prejeli gola, je možno vse. Verjamem v svojo ekipo in v uspeh," je pred drugo tekmo še povedal Conceicao. Porto ostaja edina ekipa v izločilnih bojih lige prvakov v tej sezoni, ki je na domačem stadionu dobila vse štiri tekme, na vseh štirih pa se je med strelce vpisal Moussa Marega, ki je bil najnevarnejši nogometaš Porta tudi na prvi tekmi.

Se bo Moussa Marega še na peti domači tekmi lige prvakov v tej sezoni vpisal med strelce? Foto: Reuters

18-kratni angleški prvaki so na zadnjih treh tekmah proti Portu ohranili prazno mrežo, izgubili pa niso na zadnjih petih medsebojnih obračunih, skupno so na sedmih medsebojnih obračunih s portugalskim klubom še neporaženi. Liverpool je dobil zadnjih sedem tekem v vseh tekmovanjih, medtem ko je Porto kar pet od zadnjih sedmih tekem na domačih tleh končal brez prejetega zadetka. Porto je v preteklosti v izločilnih bojih lige prvakov na šestih tekmah na prvi tekmi izgubil z dvema ali več zadetki, na prav vseh dvobojih pa se je moral po dveh tekmah posloviti. Kako bo tokrat?