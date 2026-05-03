Porto osvojil 31. naslov prvaka

Nogometaši Porta so v soboto zvečer potrdili svoj 31. naslov portugalskega prvaka. Po zmagi z 1:0 proti Alverci in remiju Benfice z 2:2 v gosteh pri Famalicau ima Porto nedosegljivih devet točk prednosti pred Benfico. Benfica sicer ostaja rekorderka z 38 naslovi državnega prvaka, a se je Porto zdaj z njo izenačil po skupnem številu lovorik. Po poročanju časnika A Bola imata oba kluba zdaj po 87 naslovov.

Trenutno tretjeuvrščeni Sporting Lizbona je bil prvak 21-krat, lahko pa osvoji svoj skupni 58. naslov, če mu uspe osvojiti pokalno tekmovanje.

V portugalski ligi prvo mesto prinaša igranje v ligaškem delu lige prvakov, drugo v kvalifikacijah lige prvakov, tretje in četrto pa v kvalifikacijah evropske oziroma konferenčne lige.

V portugalski eliti od Slovencev igra vratar Martin Turk, ki je z Estorilom na desetem mestu v 18-članski ligi.