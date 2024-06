Porto ima novega trenerja

Bruno je s portugalskim velikanom podpisal dveletno pogodbo. V klubu sicer deluje že vse od leta 2017.

Njegov predhodnik Conceicao je na klopi Porta sedel zadnjih sedem sezon in z njim osvojil enajst lovorik, vključno s portugalskim pokalom prejšnji mesec, v finalu katerega je bil z 2:1 boljši od večnega rivala Sportinga iz Lizbone. Poleg zadnje lovorike je osvojil še tri naslove državnega prvaka v letih 2018, 2020 in 2022. V lanskem državnem prvenstvu je Porto za Sportingom zaostal za 18 točk in zasedel tretje mesto.

𝙐𝙢 𝙣𝙤𝙫𝙤 𝙘𝙖𝙥𝙞𝙩𝙪𝙡𝙤 💙 Vítor Bruno é o nosso novo treinador 📋🫡#InvictosDeCoração pic.twitter.com/5WAKT1CUIb — FC Porto (@FCPorto) June 6, 2024

Conceicao je nedavno celo podaljšal pogodbo, a se je njegov stolček zamajal po prihodu nekdanjega stratega Chelseaja in Tottenhama Andresa Villasa Boasa na predsedniško mesto.

Conceicaov naslednik Bruno je ob prihodu na trenersko mesto navijačem obljubil, da bo klub vrnil na pota stare slave. "Vem, da bo to težka naloga, a sem pripravljen z njo živeti in jo sprejeti. Mislim, da smo lahko nepremagljivi, ko gre za naš značaj, ambicijo in strast do dela, ki ga opravljamo," je za medije povedal Bruno.

Novi strateg Porta si je trenerske izkušnje doslej med drugim nabiral že kot pomočnik trenerja pri Bragi in Guimaraesu ter francoskem Nantesu.

Preberite še: